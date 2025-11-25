Todo lo que debes saber antes del estreno de la última temporada de 'Stranger Things'

Todo lo que debes saber de la última temporada de 'Stranger Things'

Durante los últimos meses, la plataforma y los hermanos Duffer, creadores de la serie, han mostrado detalles clave de lo que veremos junto con quiénes regresan, cómo evolucionará la historia y qué sorpresas trae esta despedida tan esperada.

Pensada como un estreno global, esta temporada invita a acompañar por última vez a Eleven, Mike, Will, Lucas y Dustin en la misión de salvar Hawkins del mayor desafío que han enfrentado.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Stranger Things?

Netflix quiere que la despedida sea todo un evento mundial, por lo que dividirá el lanzamiento en tres partes:

Volumen 1 (episodios 1–4): 26 de noviembre de 2025

Volumen 2 (episodios 5–7): 25 de diciembre de 2025

Episodio final (capítulo 8): 31 de diciembre de 2025