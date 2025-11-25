Mamá de Fátima Bosch rompe el silencio: así defendió el triunfo de su hija en Miss Universo

Desde que Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025 , la polémica no ha dejado de crecer, y su mamá, Vanessa Fernández, salió a defender a su hija por su triunfo con un mensaje que que compartió en su cuenta de Instagram.
En medio de la polémica que ha causado el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo, su mamá salió en su defensa a través de su cuenta de Instagram.
Vanessa Fernández compartió un álbum de fotos de la final del certamen acompañado de un emotivo mensaje aludiendo al esfuerzo de su hija: “Te vi levantarte mil veces, convertir tus vulnerabilidades en fuerza, tus miedos en alas”, escribió.
Fernández también hizo referencia a su vida antes del certamen: recordó las madrugadas de trabajo, las dudas superadas y los sueños defendidos, todo como parte del camino que llevó a Fátima hasta Tailandia para convertirse en Miss Universo. “Dios te trajo hasta aquí, tomándote de la mano, pero tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos para cumplir esta misión”, dijo.
El mensaje llega en un momento de alta tensión: se han levantado cuestionamientos en torno a posibles vínculos entre el papá de Fátima, Bernardo Bosch, y Raúl Rocha, presidente de Miss Universo. A pesar de eso, Vanessa dejó claro que para ella el triunfo de Fátima no es producto de influencias, sino de talento, constancia y fe: “Tu victoria es real, porque tú eres real”, afirmó.
El papá de Fátima Bosch y su presunto lazo con Raúl Rocha desatan crisis en Miss Universo
Desde su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch enfrenta una polémica: exmiembros del jurado y analistas han cuestionado la legitimidad de su victoria, apuntando a un posible conflicto de intereses entre su familia y la alta dirección de la Organización Miss Universo.
Específicamente, se han levantado acusaciones de que Raúl Rocha, copropietario y presidente de Miss Universo, tiene relaciones comerciales con el papá de la nueva reina, Bernardo Bosch Hernández, lo que podría haber influido en el resultado final.
Las críticas más fuertes vinieron de Omar Harfouch, un exjuez del certamen, quien renunció poco antes de la final y aseguró que la victoria de Bosch estaba “arreglada”.
Según Harfouch, Rocha y su hijo le pidieron, en una reunión en Dubái, que votara por Fátima, argumentando que su triunfo sería “bueno para sus negocios”. Además, Harfouch prometió revelar más detalles en un documental para HBO que, dijo, probará un posible fraude.
Raúl Rocha enfrenta la polémica: desmiente vínculos que habrían beneficiado a Fátima Bosch
Ante estas acusaciones, Raúl Rocha ha salido a defenderse públicamente: ha negado cualquier favoritismo, asegurando que su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, firmó un contrato con Pemex en 2023, pero que él no era parte del certamen en ese momento, ya que adquirió el 50 % de la Organización Miss Universo hasta enero de 2024.
En su comunicado, afirmó que no hubo apoyo injusto ni influencias ilegales relacionadas con su relación empresarial con la familia Bosch.
Por su parte, el papá de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, ha sido mencionado por su trayectoria en Pemex; según medios, ocupó cargos de relevancia en la paraestatal, lo que ha avivado las sospechas sobre un posible cruce entre sus funciones públicas y los contratos adjudicados a la empresa de Rocha.
Rocha, sin embargo, ha sostenido que no existe un vínculo directo entre los contratos y la elección del certamen, y ha calificado los señalamientos como “malinformación” y “manipulación mediática”. Además, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra medios que difundan información difamatoria sobre el tema.
Rocha también reconoció que la controversia ha afectado emocionalmente a Fátima Bosch durante una entrevista con la periodista Adela Micha.
Rocha también reconoció que la controversia ha afectado emocionalmente a Fátima Bosch: durante una entrevista con la periodista Adela Micha, admitió que la joven “no está bien” tras las acusaciones, y que su victoria es el comienzo de un “año extraordinario” pero complicado.
Aunado a esta tensión, la credibilidad del certamen se ha puesto en duda. PEMEX emitió un comunicado en el que negó tener injerencia en el concurso, asegurando que la felicitación pública a Fátima provino del entusiasmo social, no de un interés institucional.

@Pemex se deslinda de rumores relacionados con la familia de #FátimaBoschFernandez
"La publicación de felicitación a Fátima Bosch se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo": Petróleos Mexicanos compartió un comunicado en el que rechaza los rumores.