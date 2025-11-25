Mamá de Fátima Bosch rompe el silencio: así defendió el triunfo de su hija en Miss Universo

El papá de Fátima Bosch y su presunto lazo con Raúl Rocha desatan crisis en Miss Universo

Desde su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch enfrenta una polémica: exmiembros del jurado y analistas han cuestionado la legitimidad de su victoria, apuntando a un posible conflicto de intereses entre su familia y la alta dirección de la Organización Miss Universo.

Específicamente, se han levantado acusaciones de que Raúl Rocha, copropietario y presidente de Miss Universo, tiene relaciones comerciales con el papá de la nueva reina, Bernardo Bosch Hernández, lo que podría haber influido en el resultado final.

Raúl Rocha ha aclarado que el negocio de su empresa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. C.V ocurrió antes de que él tan siquiera fuera cercano a Miss Universe. (Getty Images)

Las críticas más fuertes vinieron de Omar Harfouch, un exjuez del certamen, quien renunció poco antes de la final y aseguró que la victoria de Bosch estaba “arreglada”.

Según Harfouch, Rocha y su hijo le pidieron, en una reunión en Dubái, que votara por Fátima, argumentando que su triunfo sería “bueno para sus negocios”. Además, Harfouch prometió revelar más detalles en un documental para HBO que, dijo, probará un posible fraude.

Raúl Rocha enfrenta la polémica: desmiente vínculos que habrían beneficiado a Fátima Bosch

Ante estas acusaciones, Raúl Rocha ha salido a defenderse públicamente: ha negado cualquier favoritismo, asegurando que su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, firmó un contrato con Pemex en 2023, pero que él no era parte del certamen en ese momento, ya que adquirió el 50 % de la Organización Miss Universo hasta enero de 2024.

Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa son los papás de Fátima Bosch. (Instagram)

En su comunicado, afirmó que no hubo apoyo injusto ni influencias ilegales relacionadas con su relación empresarial con la familia Bosch.

Por su parte, el papá de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, ha sido mencionado por su trayectoria en Pemex; según medios, ocupó cargos de relevancia en la paraestatal, lo que ha avivado las sospechas sobre un posible cruce entre sus funciones públicas y los contratos adjudicados a la empresa de Rocha.

Rocha, sin embargo, ha sostenido que no existe un vínculo directo entre los contratos y la elección del certamen, y ha calificado los señalamientos como “malinformación” y “manipulación mediática”. Además, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra medios que difundan información difamatoria sobre el tema.

Tremendo calladón de trompa le dió Raul Rocha (dueño de #MissUniverse) a Adela Micha en su propio programa, por andar difundiendo la mentira que publicó Loret de Mola sobre la supuesta corrupción en Miss Universo tras el triunfo de Fátima Bosch... Están cada día más derrotados 😎 pic.twitter.com/2M3lIqFbTZ — Guille Vidal (@eltemagv) November 24, 2025

Rocha también reconoció que la controversia ha afectado emocionalmente a Fátima Bosch: durante una entrevista con la periodista Adela Micha, admitió que la joven “no está bien” tras las acusaciones, y que su victoria es el comienzo de un “año extraordinario” pero complicado.

Aunado a esta tensión, la credibilidad del certamen se ha puesto en duda. PEMEX emitió un comunicado en el que negó tener injerencia en el concurso, asegurando que la felicitación pública a Fátima provino del entusiasmo social, no de un interés institucional.