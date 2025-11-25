Gabriela Michel y Eugenio Derbez: así comenzó y terminó la historia de amor de los papás de Aislinn Derbez

La historia de amor de Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Aislinn Derbez, su primogénita, ha relatado en varias entrevistas cómo sus padres se conocieron de una manera inusual.

"Mis papás se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá", contó Aislinn en entrevista con Jordi Rosado.

Gabriela Michel con su primer esposo, Eugenio Derbez. (Instagram.)

Según ella, Gabriela estaba convencida de que Eugenio era gay, por su forma delicada y su pasión por la danza. "Mi mamá juraba que mi papá era gay", relató.

Sin embargo, el destino tenía otros planes: “mi mamá le tira la onda, se lo ligó… y resulta que no era gay”, recordó Aislinn con una mezcla de ternura y humor.

Para la actriz, sus padres fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo; eso fueron el uno para el otro.

¿Por qué terminó la relación de Eugenio Derbez y Gabriela Michel?

Aunque su relación comenzó con intensidad, no estuvo exenta de conflictos profundos. Aislinn ha hablado abiertamente sobre su infancia, describiéndola como marcada por gritos, insultos y una constante lucha de poder entre sus padres. “Se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar”, confesó.

En su relato, Aislinn dijo que, desde muy pequeña, se convirtió en una especie de “teléfono descompuesto”: traducía y mediaba entre ellos porque sus padres evitaban hablar directamente. “Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos”, contó.

Aislinn Derbez y su mamá Gabriela Michel. (Victor Chavez)

“Duraron 5 años juntos. Se embarazaron después de 3 años... yo tenía como un año cuando ya todo estaba muy mal”, confesó.

Además, comentó que sus padres tenían “personalidades completamente distintas” y que, aunque se querían, su relación estaba marcada por una inmadurez emocional.