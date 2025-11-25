Gabriela Michel y Eugenio Derbez: así comenzó y terminó la historia de amor de los papás de Aislinn Derbez

Más allá de su carrera como actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, su historia sentimental con Eugenio marcó profundamente tanto su vida como la de su hija.
La historia de amor de Eugenio Derbez y Gabriela Michel
Aislinn Derbez, su primogénita, ha relatado en varias entrevistas cómo sus padres se conocieron de una manera inusual.
"Mis papás se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá", contó Aislinn en entrevista con Jordi Rosado.
Según ella, Gabriela estaba convencida de que Eugenio era gay, por su forma delicada y su pasión por la danza. "Mi mamá juraba que mi papá era gay", relató.
Sin embargo, el destino tenía otros planes: “mi mamá le tira la onda, se lo ligó… y resulta que no era gay”, recordó Aislinn con una mezcla de ternura y humor.
Para la actriz, sus padres fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo; eso fueron el uno para el otro.
¿Por qué terminó la relación de Eugenio Derbez y Gabriela Michel?
Aunque su relación comenzó con intensidad, no estuvo exenta de conflictos profundos. Aislinn ha hablado abiertamente sobre su infancia, describiéndola como marcada por gritos, insultos y una constante lucha de poder entre sus padres. “Se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar”, confesó.
En su relato, Aislinn dijo que, desde muy pequeña, se convirtió en una especie de “teléfono descompuesto”: traducía y mediaba entre ellos porque sus padres evitaban hablar directamente. “Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos”, contó.
“Duraron 5 años juntos. Se embarazaron después de 3 años... yo tenía como un año cuando ya todo estaba muy mal”, confesó.
Además, comentó que sus padres tenían “personalidades completamente distintas” y que, aunque se querían, su relación estaba marcada por una inmadurez emocional.
Eugenio Derbez reconoció que Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, lo hizo madurar
Por su parte, Eugenio Derbez reconoció en una entrevista para el podcast de Aislinn, La magia del caos, el peso que tuvo Gabriela en su vida. El actor, dijo que ella lo obligó a madurar: le exigía aportar económicamente, advertencias de independencia que moldearon su carácter.
"Sin ella no hubiera quizá crecido lo que yo tenía que crecer en ese momento, agarró al escuincle baboso tímido y le dio tres cachetadas y lo aventó al mundo, eso me hizo crecer, fue (una relación) muy dolorosa, pero muy necesaria”, recordó.
Aunque su relación fue dolorosa en muchos sentidos, él ha admitido que tuvo un impacto profundo en quién es hoy: la actriz lo motivó a responsabilizarse, a trabajar duro y también a ser consciente de sus obligaciones como pareja.
La actriz ha dejado claro que, aunque su relación con sus padres fue compleja, aprendió de esa experiencia. Quiso romper con patrones y criar, y vivir, de forma distinta, consciente de los errores del pasado.