Fátima Bosch habla por primera vez sobre los ataques que ha recibido tras triunfo en Miss Universo

Fátima Bosch habla sobre los ataques que ha recibido tras ganar Miss Universo

En pleno 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, Fátima Bosch denunció a través de sus historias de Instagram, los mensajes machistas y de odio que recibió tras su coronación como Miss Universo 2025.

En su mensaje, Bosch aclaró que hablaba no como reina, sino como mujer, y afirmó que, “como millones de personas en el mundo, ha experimentado en carne propia la violencia que surge del odio, la desinformación y la incapacidad de algunos para ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”.

Fátima Bosch se corona como Miss Universe 2025 (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La Miss Universo 2025 detalló que los ataques en su contra iban desde insultos hasta deseos de muerte por haber ganado el certamen y por las acusaciones de presunto fraude.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama”, escribió.

Fátima Bosch se defiende tras críticas recibidas por su triunfo en Miss Universo 2025. (Instagram)

Aunque reconoció que estas agresiones le duelen, enfatizó que no definen quién es y añadió: “Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”.

Fátima Bosch alerta sobre la violencia digital como una forma real de agresión

Fátima Bosch, quien es originaria de Tabasco, también enfatizó la importancia de reconocer la violencia digital como una forma real de agresión: "La violencia hacia las mujeres no siempre se manifiesta con golpes. A veces se presenta en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, señaló.

“Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”, agregó.

Fátima Bosch se defiende de las críticas por su triunfo en Miss Universo 2025. (Instagram)

“Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, añadió.

A quienes la atacaron, les respondió de manera directa: “Mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”.