La reciente ganadora de Miss Universo México 2025 , Fátima Bosch, se defendió públicamente de los ataques de odio que ha recibido en redes sociales desde su coronación. A través de sus redes sociales, la tabasqueña compartió capturas de los mensajes dirigidos hacia ella y lanzó un mensaje poderoso sobre violencia digital, sororidad y su compromiso con las mujeres.
Fátima Bosch habla por primera vez sobre los ataques que ha recibido tras triunfo en Miss Universo
En pleno 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, Fátima Bosch denunció a través de sus historias de Instagram, los mensajes machistas y de odio que recibió tras su coronación como Miss Universo 2025.
En su mensaje, Bosch aclaró que hablaba no como reina, sino como mujer, y afirmó que, “como millones de personas en el mundo, ha experimentado en carne propia la violencia que surge del odio, la desinformación y la incapacidad de algunos para ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”.
La Miss Universo 2025 detalló que los ataques en su contra iban desde insultos hasta deseos de muerte por haber ganado el certamen y por las acusaciones de presunto fraude.
“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama”, escribió.
Aunque reconoció que estas agresiones le duelen, enfatizó que no definen quién es y añadió: “Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”.
Fátima Bosch alerta sobre la violencia digital como una forma real de agresión
Fátima Bosch, quien es originaria de Tabasco, también enfatizó la importancia de reconocer la violencia digital como una forma real de agresión: "La violencia hacia las mujeres no siempre se manifiesta con golpes. A veces se presenta en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, señaló.
“Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”, agregó.
“Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, añadió.
A quienes la atacaron, les respondió de manera directa: “Mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”.
Las acusaciones de conflicto de interés entre Raúl Rocha, Bernardo Bosch y el triunfo de Fátima Bosch
Desde su coronación como Miss Universo 2025, el triunfo de Fátima Bosch ha estado marcado por una fuerte polémica que involucra al padre de la modelo, Bernardo Bosch Hernández, y al presidente del certamen, Raúl Rocha .
Distintos medios de comunicación, periodistas como Carlos Loret de Mola y usuarios de redes sociales han señalado un posible conflicto de intereses, debido a antiguos contratos entre empresas de Rocha y la petrolera estatal Pemex, donde Bernardo Bosch fungía como directivo.
En respuesta, Rocha negó rotundamente cualquier irregularidad. En un comunicado, explicó que su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, firmó un contrato con Pemex en febrero de 2023, pero que él solo adquirió el 50% de la Organización Miss Universo en enero de 2024, después de la adjudicación del contrato.
Aclaró también que conoció personalmente a la familia Bosch en septiembre de 2025, lo que, según él, descarta cualquier trato previo para favorecer la victoria.
Por su parte, Pemex emitió un comunicado para desmentir injerencias en el certamen. La petrolera señaló que la felicitación pública a Bosch se dio “en el marco del entusiasmo popular”, no por un interés institucional.