Eugenio Derbez da sus primeras palabras tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Tras darse a conocer la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dieron sus primeras palabras durante la alfombra roja de los Premios Emmy en Nueva York, donde el actor estuvo no¡minado como productor ejecutivo por la serie Y llegaron de noche.
Las primeras palabras de Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez
El productor y comediante reveló que no tenía detalles sobre la triste noticia y que todavía no había hablado con Aislinn: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”.
“La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, agregó Eugenio Derbez.
A su vez, Alessandra Rosaldo expresó su apoyo total a Aislinn y a sus hermanas, asegurando que comparten el dolor familiar en este momento tan difícil: “Convivimos con ella (Gabriela Michel) en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil”.
Por otra parte, el comediante dedicó un as emotivas palabras de aliento a su hija, quien atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida.
A través de un post en Instagram, Eugenio Derbez compartió una foto de Aislinn que acompañó con el mensaje: "Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez ".
La historia de Eugenio Derbez y Gabriela Michel
Eugenio Derbez y Gabriela Michel se conocieron en una academia de danza, donde él trabajaba como instructor y ella formaba parte del grupo de estudiantes.
Mantuvieron una relación de aproximadamente cinco años, pero tras el nacimiento de Aislinn en 1986 comenzaron a surgir conflictos que se intensificaron hasta provocar su separación en 1987.
De acuerdo con el testimonio de Aislinn, la etapa final entre sus padres fue tormentosa y dolorosa, marcada por discusiones fuertes. No obstante, una vez separados, ambos lograron establecer una comunicación respetuosa y mantener una buena amistad.