Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Las primeras palabras de Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Eugenio Derbez habló por primera vez sobre la muerte de Gabriela Michel, su ex pareja, y mamá de Aislinn Derbez.
mar 25 noviembre 2025 11:23 AM
Eugenio Derbez da sus primeras palabras tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez
Eugenio Derbez da sus primeras palabras tras la muerte de Gabriela Michel. (Getty Images)
Publicidad

Las primeras palabras de Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

El productor y comediante reveló que no tenía detalles sobre la triste noticia y que todavía no había hablado con Aislinn: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”.

“La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, agregó Eugenio Derbez.

A su vez, Alessandra Rosaldo expresó su apoyo total a Aislinn y a sus hermanas, asegurando que comparten el dolor familiar en este momento tan difícil: “Convivimos con ella (Gabriela Michel) en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil”.

Por otra parte, el comediante dedicó un as emotivas palabras de aliento a su hija, quien atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida.

A través de un post en Instagram, Eugenio Derbez compartió una foto de Aislinn que acompañó con el mensaje: "Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez ".

Publicidad

La historia de Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Eugenio Derbez y Gabriela Michel se conocieron en una academia de danza, donde él trabajaba como instructor y ella formaba parte del grupo de estudiantes.

Mantuvieron una relación de aproximadamente cinco años, pero tras el nacimiento de Aislinn en 1986 comenzaron a surgir conflictos que se intensificaron hasta provocar su separación en 1987.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez: así comenzó y terminó la historia de amor de los papás de Aislinn Derbez
Eugenio Derbez, Gabriela Michel y Aislinn Derbez. (Instagram)

De acuerdo con el testimonio de Aislinn, la etapa final entre sus padres fue tormentosa y dolorosa, marcada por discusiones fuertes. No obstante, una vez separados, ambos lograron establecer una comunicación respetuosa y mantener una buena amistad.

Publicidad

Tags

Eugenio Derbez Aislinn Derbez

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad