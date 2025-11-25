Eugenio Derbez da sus primeras palabras tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Las primeras palabras de Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

El productor y comediante reveló que no tenía detalles sobre la triste noticia y que todavía no había hablado con Aislinn: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”.

“La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, agregó Eugenio Derbez.

A su vez, Alessandra Rosaldo expresó su apoyo total a Aislinn y a sus hermanas, asegurando que comparten el dolor familiar en este momento tan difícil: “Convivimos con ella (Gabriela Michel) en varias ocasiones, y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Chiara en este momento tan difícil”.

Por otra parte, el comediante dedicó un as emotivas palabras de aliento a su hija, quien atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida.

A través de un post en Instagram, Eugenio Derbez compartió una foto de Aislinn que acompañó con el mensaje: "Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez ".