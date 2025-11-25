Publicidad

Aislinn Derbez revela la causa de muerte de su mamá, Gabriela Michel

Aislinn Derbez agradeció las muestras de cariño y pidió respeto para vivir su duelo, además de aclarar las versiones en torno a la repentina muerte de su mamá, Gabriela Michel.
mar 25 noviembre 2025 09:00 AM
¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel? Su hija revela la causa de muerte
Aislinn Derbez y su mamá, Gabiela Michel (Instagram)
¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel?

En su mensaje, Aislinn no solo expresó el impacto emocional del momento, sino que también aclaró la causa del fallecimiento de su madre, luego de que surgieran diversas versiones en redes sociales. F

ue ella quien confirmó que Gabriela Michel murió a causa de un infarto, desmintiendo así especulaciones que apuntaban a un accidente doméstico.

AISLINN-DERBEZ-MENSAJE-MAMA.jpg
Aislinn Derbez rompió el silencio tras la muerte de su mamá. (Instagram)

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la primera institución en pronunciarse oficialmente, enviando sus condolencias a la familia y reconociendo el legado profesional de Michel, cuyo trabajo marcó a generaciones en el mundo del doblaje con personajes entrañables en cine y televisión.

Gabriela Michel, madre de tres hijas, construyó una trayectoria sólida en la industria del doblaje y una vida familiar que incluyó distintos capítulos: su relación con Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn, y posteriormente su matrimonio con el locutor Jorge Alberto Aguilera, padre de sus hijas Michelle y Chiara.

Colegas, amigos y familia se despiden de Gabriela Michel

Colegas del gremio, amigos y seguidores han compartido recuerdos y mensajes de despedida para la actriz, destacando su calidez, su profesionalismo y el sonido característico de su voz, que formó parte de producciones que aún hoy acompañan al público.

Gabriela Michel, Jorge Alberto Aguilera, Michelle, Chiara y Aislinn Derbez.
Gabriela Michel, Jorge Alberto Aguilera, Michelle, Chiara y Aislinn Derbez. (AFacebook)

Aislinn cerró su mensaje agradeciendo nuevamente el apoyo y pidiendo comprensión en esta etapa de duelo.

