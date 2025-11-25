¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel? Su hija revela la causa de muerte

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel?

En su mensaje, Aislinn no solo expresó el impacto emocional del momento, sino que también aclaró la causa del fallecimiento de su madre, luego de que surgieran diversas versiones en redes sociales. F

ue ella quien confirmó que Gabriela Michel murió a causa de un infarto, desmintiendo así especulaciones que apuntaban a un accidente doméstico.

Aislinn Derbez rompió el silencio tras la muerte de su mamá. (Instagram)

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) fue la primera institución en pronunciarse oficialmente, enviando sus condolencias a la familia y reconociendo el legado profesional de Michel, cuyo trabajo marcó a generaciones en el mundo del doblaje con personajes entrañables en cine y televisión.

Gabriela Michel, madre de tres hijas, construyó una trayectoria sólida en la industria del doblaje y una vida familiar que incluyó distintos capítulos: su relación con Eugenio Derbez, con quien tuvo a Aislinn, y posteriormente su matrimonio con el locutor Jorge Alberto Aguilera, padre de sus hijas Michelle y Chiara.