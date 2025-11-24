Kevin Spacey aclara rumores de que no tiene hogar tras acusaciones de agresión sexual

Spacey explicó que actualmente su vida es itinerante porque se traslada por trabajo, alojándose en hoteles y Airbnbs. A pesar de las dificultades económicas, dijo que no ha declarado bancarrota y que sus pertenencias están guardadas en un trastero mientras espera poder volver a establecerse cuando su carrera se estabilice.

"Hodos. No suelo corregir a los medios. Si lo hiciera, no tendría tiempo para mucho más. Pero a la luz de los artículos recientes que afirman que no tengo hogar, siento la necesidad de responder. No a la prensa, sino a las miles de personas que me han contactado en los últimos días ofreciéndome un lugar donde quedarme o simplemente preguntando si estoy bien", dijo el actor.

“A todos ustedes, permítanme decir primero que estoy realmente conmovido por su generosidad, y punto. Pero creo que sería poco sincero de mi parte permitirles creer que, en realidad, soy una persona sin hogar en el sentido coloquial”, continuó.

El actor también señaló que los costos legales derivados de las múltiples denuncias que enfrentó desde 2017 han sido “astronómicos”, y que sus ingresos fueron muy bajos en ese tiempo. Añadió que su antigua casa en Baltimore fue embargada, lo que obligó a venderla, y que por ahora prefiere conservar sus bienes en una bodega.