Espectáculos

Kevin Spacey aclara rumores de que no tiene hogar tras acusaciones de agresión sexual

Kevin Spacey desmintió rumores de que no tiene hogar tras asegurar que vive en hoteles y alojamientos temporales.
lun 24 noviembre 2025 11:23 AM
kevin-spacey-no-tiene-casa.jpg
Kevin Spacey (Getty Images)

Kevin Spacey se pronunció públicamente para aclarar su situación de vivienda, desmintiendo rumores de que estaría literalmente sin hogar después de años complicados marcados por acusaciones de agresión sexual.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor aseguró que la frase “no tengo hogar” fue sacada de contexto y aclaró que, aunque no cuenta con una residencia fija, sus palabras no significan que viva en la calle.

Spacey explicó que actualmente su vida es itinerante porque se traslada por trabajo, alojándose en hoteles y Airbnbs. A pesar de las dificultades económicas, dijo que no ha declarado bancarrota y que sus pertenencias están guardadas en un trastero mientras espera poder volver a establecerse cuando su carrera se estabilice.

"Hodos. No suelo corregir a los medios. Si lo hiciera, no tendría tiempo para mucho más. Pero a la luz de los artículos recientes que afirman que no tengo hogar, siento la necesidad de responder. No a la prensa, sino a las miles de personas que me han contactado en los últimos días ofreciéndome un lugar donde quedarme o simplemente preguntando si estoy bien", dijo el actor.

“A todos ustedes, permítanme decir primero que estoy realmente conmovido por su generosidad, y punto. Pero creo que sería poco sincero de mi parte permitirles creer que, en realidad, soy una persona sin hogar en el sentido coloquial”, continuó.

El actor también señaló que los costos legales derivados de las múltiples denuncias que enfrentó desde 2017 han sido “astronómicos”, y que sus ingresos fueron muy bajos en ese tiempo. Añadió que su antigua casa en Baltimore fue embargada, lo que obligó a venderla, y que por ahora prefiere conservar sus bienes en una bodega.

La caída de Kevin Spacey tras acusaciones de abuso sexual

La caída de Kevin Spacey fue una de las más abruptas y comentadas en Hollywood. En 2017, múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, primero públicas y luego en procesos civiles y penales, provocaron un colapso inmediato de su carrera.

Netflix lo quitó de House of Cards, Ridley Scott lo reemplazó digitalmente en All the Money in the World y, de un día para otro, uno de los actores más prestigiosos de su generación quedó prácticamente borrado de la industria. Aunque en varios casos fue absuelto o los cargos fueron retirados, el daño a su imagen ya estaba hecho: proyectos cancelados, pérdida de ingresos y un aislamiento profesional casi total.

Kevin Spacey court case, Southwark Crown Court, London, UK - 26 Jul 2023
Kevin Spacey (Shutterstock)

Su regreso artístico ha sido esporádico y desafiante, marcado por un intento de volver a conectarse con el público y aclarar rumores sobre su situación personal. La caída de Spacey se convirtió en un caso emblemático de cómo las acusaciones públicas, aun sin condenas finales, pueden transformar irrevocablemente la trayectoria de una figura poderosa en la industria del entretenimiento.

