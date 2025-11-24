Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje mexicana y mamá de la actriz Aislinn Derbez , ha fallecido a los 65 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de su cuenta de Twitter.
Confirman fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y actriz de doblaje, a los 65 años
De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió la mañana de este lunes 24 de noviembre en su domicilio, aproximadamente a las 7:00 a.m., por lo que los primeros reportes apuntan a un accidente doméstico como posible causa.
La ANDI emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de Michel, expresando su pesar y enviando condolencias a sus familiares y amigos.
Por su parte, el medio artístico y los seguidores han comenzado a recordar su carrera y su legado, especialmente en redes sociales, donde destacan su gran profesionalismo y la calidez de su voz. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles públicos sobre los servicios funerarios ni sobre otras circunstancias del accidente.
Por otra parte, Quién se comunicó con el equipo de relaciones públicas de la actriz para obtener más información, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.
La partida de Gabriela Michel representa una pérdida importante para la industria del doblaje en México. Su voz marcó generaciones y su trabajo trasciende más allá de su linaje familiar, destacándose por su talento y su contribución al entretenimiento mexicano.
¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y actriz de doblaje?
La actriz Gabriela Michel nació en octubre de 1960 en la Ciudad de México. Desde joven mostró un gran interés por la actuación y la interpretación de voces, lo que la llevó a formarse en técnicas de doblaje y actuación frente a la cámara.
A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano, participando en películas, series y producciones animadas que marcaron a varias generaciones. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:
- Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, un papel que le permitió transmitir calidez y autoridad a un personaje emblemático de Disney.
- Primavera, en producciones animadas inspiradas en clásicos de Disney, donde su voz se convirtió en un referente de dulzura y empatía.
- La voz de Samantha Jones en la versión en español de Sex and the City, donde logró capturar la personalidad sofisticada y atrevida del personaje.
- Participaciones en series como Esposas desesperadas, doblando personajes clave.
- Otros trabajos de doblaje incluyen personajes en películas como El diario de la princesa, Los padrinos mágicos y diversas producciones animadas que se convirtieron en favoritas del público infantil y adolescente.
En lo personal, Gabriela fue madre de tres hijas. Su primogénita, Aislinn Derbez, es fruto de su relación con el comediante y productor Eugenio Derbez, mientras que posteriormente se casó con el actor y locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus otras dos hijas.