Confirman fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y actriz de doblaje, a los 65 años

Confirman fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió la mañana de este lunes 24 de noviembre en su domicilio, aproximadamente a las 7:00 a.m., por lo que los primeros reportes apuntan a un accidente doméstico como posible causa.

La ANDI emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de Michel, expresando su pesar y enviando condolencias a sus familiares y amigos.

Por su parte, el medio artístico y los seguidores han comenzado a recordar su carrera y su legado, especialmente en redes sociales, donde destacan su gran profesionalismo y la calidez de su voz. Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles públicos sobre los servicios funerarios ni sobre otras circunstancias del accidente.

Por otra parte, Quién se comunicó con el equipo de relaciones públicas de la actriz para obtener más información, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

La partida de Gabriela Michel representa una pérdida importante para la industria del doblaje en México. Su voz marcó generaciones y su trabajo trasciende más allá de su linaje familiar, destacándose por su talento y su contribución al entretenimiento mexicano.