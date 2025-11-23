Miss Jamaica lucha por su vida en cuidados intensivos tras fuerte caída en Miss Universo 2025

Miss Jamaica lucha por su vida en cuidados intensivos tras caída en Miss Universo 2025

El accidente ocurrió el 19 de noviembre, durante la etapa de pasarela en la competencia preliminar de Miss Universo 2025 . Gabrielle Henry, representante de Jamaica y de 28 años, perdió el equilibrio al caminar por el borde del escenario y cayó desde una altura considerable, un momento que fue captado por varios asistentes.

De inmediato, fue retirada del lugar en camilla y trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, donde recibió atención médica especializada.

Días después del accidente, la Organización Miss Universo Jamaica, emitió un comunicado en donde informaron que los médicos determinaron que Gabrielle deberá permanecer por mínimo siete días en la UCI, debido a la “estrecha vigilancia y atención especializada” que requiere.

Sobre su estado de salud, la hermana de Gabrielle, la doctora Phylicia Henry-Samuels, informó que la recuperación “no ha sido tan buena como se esperaba”, lo que generó gran preocupación entre sus familiares y seguidores.

Además, se han detallado algunas de las lesiones que sufrió tras la caída: trauma craneal, cortes en la barbilla y en un pie. A pesar de la gravedad del incidente, se ha aclarado que no presenta fracturas, según reportes de los médicos.

Miss Jamica permanecerá en cuidados intensivos tras su fuerte caída durante premilinar en Miss Universo 2025. (Instagram)

La organización de Miss Jamaica aprovechó la actualización para pedir a sus seguidores respeto, “buenos deseos” y oraciones por la recuperación de Gabrielle, además de solicitar que se evite la difusión de especulaciones o información errónea que pueda aumentar la angustia de su familia.