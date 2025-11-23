Luego de la dolorosa caída que sufrió Gabrielle Henry, representante de Jamaica en Miss Universo 2025 , los médicos que la atienden han informado que deberá permanecer al menos una semana más en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así lo compartió la Organización Miss Universo Jamaica a través de un comunicado emitido.
Miss Jamaica lucha por su vida en cuidados intensivos tras fuerte caída en Miss Universo 2025
El accidente ocurrió el 19 de noviembre, durante la etapa de pasarela en la competencia preliminar de Miss Universo 2025 . Gabrielle Henry, representante de Jamaica y de 28 años, perdió el equilibrio al caminar por el borde del escenario y cayó desde una altura considerable, un momento que fue captado por varios asistentes.
De inmediato, fue retirada del lugar en camilla y trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, donde recibió atención médica especializada.
Días después del accidente, la Organización Miss Universo Jamaica, emitió un comunicado en donde informaron que los médicos determinaron que Gabrielle deberá permanecer por mínimo siete días en la UCI, debido a la “estrecha vigilancia y atención especializada” que requiere.
Sobre su estado de salud, la hermana de Gabrielle, la doctora Phylicia Henry-Samuels, informó que la recuperación “no ha sido tan buena como se esperaba”, lo que generó gran preocupación entre sus familiares y seguidores.
Además, se han detallado algunas de las lesiones que sufrió tras la caída: trauma craneal, cortes en la barbilla y en un pie. A pesar de la gravedad del incidente, se ha aclarado que no presenta fracturas, según reportes de los médicos.
La organización de Miss Jamaica aprovechó la actualización para pedir a sus seguidores respeto, “buenos deseos” y oraciones por la recuperación de Gabrielle, además de solicitar que se evite la difusión de especulaciones o información errónea que pueda aumentar la angustia de su familia.
¿Quién es
Gabrielle Henry, la representante de Jamaica que sufrió una fuerte caída en Miss Universo 2025?
Gabrielle Henry, conocida actualmente como Miss Jamaica Universo 2025, no es solo una reina de belleza: es oftalmóloga, emprendedora y una joven de convicciones firmes. Con 28 años, esta médica ha sido una figura inspiradora para su país y para quienes la siguen desde su nombre oficial, “Gabby”, que ha comenzado a resonar más allá de los escenarios de certámenes.
Nacida en Jamaica, Gabrielle ha combinado su carrera profesional con un profundo compromiso social: es fundadora de "See Me Foundation", una organización dedicada a brindar apoyo económico y educativo a personas con discapacidad visual. Su trabajo en salud visual no solo refleja su pasión por la medicina, sino también su deseo de dejar un legado que vaya más allá de la pasarela.
En agosto de 2025, Gabrielle conquistó el título de Miss Universe Jamaica tras un segundo intento, venciendo a otras 26 competidoras y demostrando que su constancia y preparación no eran solo físicas, sino también intelectuales.
Al ganar, agradeció el respaldo emocional de su familia y de su “hermanas” en el certamen, así como la disciplina que ha desarrollado para combinar sus estudios médicos con el mundo de la moda.
Antes del trágico incidente que la llevó a hospitalizarse, Gabrielle expresó su emoción por representar a Jamaica en el certamen mundial. Dijo que era “verdaderamente notable” formar parte de las más de 120 concursantes y vivir la experiencia cultural en Tailandia.