¿Lujo excesivo? Revelan cuánto gastarían Taylor Swift y Travis Kelce en remodelar su mansión para celebrar su boda

Taylor Swift y Travis Kelce estarían invirtiendo millones de dólares en su mansión de Rhode Island para su boda

Meses después de que Page Six revelara en exclusiva que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en Rhode Island, un fuenta cercana a la pareja informó a de The Sun, que la cantante está invirtiendo millones para transformar su mansión en Nueva Inglaterra en el escenario de la boda de sus sueños.

Según el diario estadounidense, Swift planea crear un nuevo jardín en la propiedad, buscando un espacio perfecto para la ceremonia. Aunque inicialmente la intérprete de “Cruel Summer” y su prometido habían pensado en casarse en Italia, su mansión les brinda mayor flexibilidad y privacidad para una ceremonia íntima y memorable.

La casa de Taylor está situada en la cima de una montaña. (RealEstateDeals.com)

Swift quiere que se planten rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías en la propiedad "con meses de anticipación", dijo la fuente.

“Quiere que toda la celebración se sienta como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas, además de hortensias azules, blancas y rosas, y peonías en tonos rosa, blanco y rojo”.

La cantante también quiere regalar a todas sus novias invitadas un ramo de rosas eternas rojas: “Taylor sueña con estar completamente rodeada de flores, con espectaculares arbustos florales por todas partes, haciendo realidad su sueño de adolescente de casarse en un mar de flores”, agregaron.

Mamá Travis Kelce lo presiona para que le dé nietos. (Jamie Squire/Getty Images)

El refugio personal de Taylor Swift en Rhode Island

La mansión, comprada por Taylor Swift en 2013, es más que un simple hogar: se trata de un refugio frente al mar que ha sido parte importante de su vida personal y artística.

En 2025, la propiedad fue remodelada por un valor aproximado de 1.7 millones de dólares. Las mejoras incluyen baños, una cocina renovada y espacios para el entretenimiento, lo que ha sido interpretado por medios como un preparativo para el que podría ser uno de los eventos más importantes en la historia de la pareja.

Identifican restos encontrados en la casa de Taylor Swift. (EQRoy/Shutterstock / EQRoy)

Y es que, el lugar no es casualidad. Esta mansión costera fue precisamente la que inspiró la canción “The Last Great American Dynasty”, incluida en el álbum Folklore. Swift ha mostrado en varias ocasiones su vínculo emocional con la residencia, tanto por su belleza arquitectónica como por su historia

Según las fuentes, la boda que planean no será un espectáculo mediático, sino una ceremonia íntima, limitada a amigos cercanos y familiares.

Por otro lado, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, también ha alimentado la expectación: en sus redes sociales, comentó que su estado cuenta con “algunos de los mejores lugares para bodas en el mundo”, en un mensaje que muchos interpretaron como un guiño a la celebración.