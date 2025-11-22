Otra mexicana brilla en Miss Universe 2025: ella es Naima Acosta, la Miss Suiza que tiene raíces mexicanas

Miss Universe 2025 llegó con una sorpresa que rápidamente capturó la atención del público latinoamericano: además de la representante oficial de México, Fátima Bosch, otra joven con raíces mexicanas brilló en el escenario internacional.
Se trata de Naima Acosta, Miss Suiza 2025, una reina que compitió por otro país sin dejar atrás su identidad mexicana.
Publicidad
¿Quién es Naima Acosta y cuál es su historia como Miss Suiza?
Naima Acosta nació en Giubiasco, Suiza hace veinte años. Tiene un padre mexicano y una madre suiza, tejiendo su historia entre dos culturas.
Su familia se instaló en Quintana Roo durante cinco años de su vida, desde los 9 y hasta que cumplió 14, donde aprendió perfectamente el español y se empapó de su cultura paterna.
Sin embargo, sus padres se divorciaron y Naima regresó a Suiza con su mamá, adentrándose en el mundo del modelaje profesional mientras continúa con sus estudios.
Pero su amor por México está muy presente en su vida diaria y continúa honrando ambas culturas que la convirtieron en quien es hoy en día.
Naima Acosta conquistó al público de Miss Universe con su español perfecto
Además de su belleza y carisma, la mayor sorpresa que Naima le dio al público fue su dominio impecable del español.
Durante la concentración en Tailandia, tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades del idioma al participar en varias entrevistas en español con fluidez que despertaron el interés del público.
Gracias a su conexión a través del idioma y la cultura, el público mexicano le ha expresado ese cariño especial que reservan únicamente para quienes comparten raíces con nuestro país.
Naima Acosta se ha encargado de regresar ese amor a través de sus redes sociales, con un video en Instagram donde agradece todo el apoyo que ha recibido desde Latinoamérica.
Asegura que, aunque representa oficialmente a Suiza en el certamen, lleva a México en el corazón y el respaldo de la comunidad latina la llena de satisfacción.
Publicidad
La diversidad cultural fue muy importante en esta edición de Miss Universe
La participación de Naima Acosta refuerza la tendencia en los certámenes de belleza de celebrar a las misses con múltiples culturas, pues más allá de una doble nacionalidad, Naima demuestra que su identidad cultural fue construida gracias a su gran amor por nuestro país.
Su presencia en Miss Universe 2025 suma a una nueva dimensión del certamen, en el que la diversidad cultural es parte de la identidad de muchas mujeres alrededor del mundo, y las historias de migración y riqueza de sus raíces compartidas también forman parte de su belleza. Otro gran ejemplo de esto es la coronación de una Miss Latina, la dominicana Yamilex Hernández, quien también participó en Miss Universe 2025 como representante de la comunidad hispana de Estados Unidos.