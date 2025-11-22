Otra mexicana brilla en Miss Universe 2025: ella es Naima Acosta, la Miss Suiza que tiene raíces mexicanas

¿Quién es Naima Acosta y cuál es su historia como Miss Suiza?

Naima Acosta nació en Giubiasco, Suiza hace veinte años. Tiene un padre mexicano y una madre suiza, tejiendo su historia entre dos culturas.

Su familia se instaló en Quintana Roo durante cinco años de su vida, desde los 9 y hasta que cumplió 14, donde aprendió perfectamente el español y se empapó de su cultura paterna.

Sin embargo, sus padres se divorciaron y Naima regresó a Suiza con su mamá, adentrándose en el mundo del modelaje profesional mientras continúa con sus estudios.

Pero su amor por México está muy presente en su vida diaria y continúa honrando ambas culturas que la convirtieron en quien es hoy en día.

Naima junto a su padre y su hermano. (Instagram: @naima.aco)

Naima Acosta conquistó al público de Miss Universe con su español perfecto

Además de su belleza y carisma, la mayor sorpresa que Naima le dio al público fue su dominio impecable del español.

Durante la concentración en Tailandia, tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades del idioma al participar en varias entrevistas en español con fluidez que despertaron el interés del público.

Gracias a su conexión a través del idioma y la cultura, el público mexicano le ha expresado ese cariño especial que reservan únicamente para quienes comparten raíces con nuestro país.

(Instagram: @naima.aco)

Naima Acosta se ha encargado de regresar ese amor a través de sus redes sociales, con un video en Instagram donde agradece todo el apoyo que ha recibido desde Latinoamérica.

Asegura que, aunque representa oficialmente a Suiza en el certamen, lleva a México en el corazón y el respaldo de la comunidad latina la llena de satisfacción.