Cinco cosas que debes saber de 'Wicked: Por Siempre' antes de verla en cines

El universo de Wicked se prepara para regresar a la pantalla grande con Wicked: Por Siempre, la esperada segunda parte que completa una historia que ha marcado a varias generaciones en Broadway y ahora conquista el cine.
Con el elenco estelar que tanto amamos, encabezado por Ariana Grande y Cynthia Erivo, nuevos números musicales y una producción visual ambiciosa, la película promete convertirse en uno de los estrenos más fuertes del año.
Cinco cosas que debes saber de 'Wicked: Por Siempre' antes de verla en el cine
1. Los clásicos personajes de El Mago de Oz vuelven
El Hombre de Hojalata, el Espantapájaros, el León Cobarde y Dorothy llegan a Oz, en un contexto completamente diferente al que conocemos en la historia original de El Mago de Oz.
La aparición de estos personajes del clásico de 1939 y su participación en la historia de Elphaba y Glinda es un misterio que sólo Wicked: Por Siempre podrá contestar.
Además, veremos un lado más complejo del propio Mago, quien desde la primera película ha sido un personaje de suma importancia para la trama.
2. Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan con actuaciones que podrían propulsarlas hacia el Oscar
Cynthia y Ariana vuelven con interpretaciones más poderosas que nunca. Los primeros comentarios de la película destacan la fuerza vocal de ambas, así como el peso emocional que le dan a sus personajes a través de sus actuaciones.
Su química, la entrega que tienen por sus personajes y la complejidad que Elphaba y Glinda desarrollan en la historia podrían posicionarlas fuertemente en la próxima temporada de premios, dándoles incluso una nueva nominación al Oscar y más probabilidades de ganarlo.
3. El soundtrack incluye canciones inéditas, exclusivas de la película
El compositor del musical original, Stephen Schwartz, creó dos nuevas canciones para la película y adaptó los clásicos con arreglos musicales ideales para el universo cinematográfico de Wicked.
Las dos nuevas canciones que se escucharán en la película Wicked: Por Siempre son "The Girl in the Bubble" y "No Place Like Home", nuevos temas en los que podremos explorar el mundo interno de Glinda y Elphaba, respectivamente.
Además, "For Good" es la canción principal de esta segunda entrega y los amantes del musical original están ansiosos por escuchar la interpretación de este clásico por parte de ambas protagonistas.
Wicked: for Good no es sólo una secuela, es una celebración del impacto que la primera película ha tenido (y seguirá teniendo) en la cultura pop, trayendo otro momento imperdible al cine.
4. La relación entre Elphaba, Fiyero y Glinda llega a su punto decisivo
La conexión entre Elphaba y Fiyero fue muy evidente en la primera película, y Wicked: Por Siempre lleva el romance entre ambos a su punto más intenso; decisiones difíciles, sacrificios por el otro y una tensión que pone a los tres protagonistas en una situación complicada.
Fiyero va a tomar un rol activo en la rebelión y su arco se vuelve clave en el destino de Oz, poniendo al príncipe del Vinkus en una encrucijada entre su lealtad a Oz y su amor por Elphaba.
5. El final promete volverse icónico en la historia del cine musical
Esta última película profundiza en cómo Elphaba y Glinda se transforman mutuamente y profundiza en temas muy relevantes para el contexto actual del mundo: la propaganda, el miedo y la desinformación como armas de poder.
La película explora la caída moral del sistema y expone cómo los poderosos distorsionan los hechos para proteger sus intereses.
La segunda entrega de Wicked en el cine busca ser una interpretación más política y emocional de la actualidad, lo que la convierte en una película ideal para disfrutar, pero también para reflexionar y aprender.
Glinda es posicionada como una protagonista trágica, atrapada entre el poder, la lealtad y la verdad; mientras que Elphaba se vuelve víctima de la manipulación de la verdad hasta convertirla en una villana pública.
Más allá de la magia, los colores y los números musicales, Wicked: Por Siempre ofrece un final que cierra perfectamente la historia que expandió el universo de Oz y es ya un clásico de Broadway y ahora del cine, con una nueva perspectiva que sólo el musical ha sabido ofrecer.