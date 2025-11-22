Cinco cosas que debes saber de 'Wicked: Por Siempre' antes de verla en cines

Cinco cosas que debes saber de 'Wicked: Por Siempre' antes de verla en el cine

1. Los clásicos personajes de El Mago de Oz vuelven

El Hombre de Hojalata, el Espantapájaros, el León Cobarde y Dorothy llegan a Oz, en un contexto completamente diferente al que conocemos en la historia original de El Mago de Oz.

La aparición de estos personajes del clásico de 1939 y su participación en la historia de Elphaba y Glinda es un misterio que sólo Wicked: Por Siempre podrá contestar.

Además, veremos un lado más complejo del propio Mago, quien desde la primera película ha sido un personaje de suma importancia para la trama.

(Fuente: IMDb.)

2. Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan con actuaciones que podrían propulsarlas hacia el Oscar

Cynthia y Ariana vuelven con interpretaciones más poderosas que nunca. Los primeros comentarios de la película destacan la fuerza vocal de ambas, así como el peso emocional que le dan a sus personajes a través de sus actuaciones.

Su química, la entrega que tienen por sus personajes y la complejidad que Elphaba y Glinda desarrollan en la historia podrían posicionarlas fuertemente en la próxima temporada de premios, dándoles incluso una nueva nominación al Oscar y más probabilidades de ganarlo.

Wicked (Universal Pictures)

3. El soundtrack incluye canciones inéditas, exclusivas de la película

El compositor del musical original, Stephen Schwartz, creó dos nuevas canciones para la película y adaptó los clásicos con arreglos musicales ideales para el universo cinematográfico de Wicked.

Las dos nuevas canciones que se escucharán en la película Wicked: Por Siempre son "The Girl in the Bubble" y "No Place Like Home", nuevos temas en los que podremos explorar el mundo interno de Glinda y Elphaba, respectivamente.

Además, "For Good" es la canción principal de esta segunda entrega y los amantes del musical original están ansiosos por escuchar la interpretación de este clásico por parte de ambas protagonistas.

Wicked: For Good, uno de los estrenos más esperados del año. (Instagram @arianagrande)

Wicked: for Good no es sólo una secuela, es una celebración del impacto que la primera película ha tenido (y seguirá teniendo) en la cultura pop, trayendo otro momento imperdible al cine.