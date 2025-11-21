El compositor y empresario Omar Harfouch, quien renunció a ser juez de la 74° edición de Miss Universo apenas unos días antes de que se realizara la final del concurso, publicó en su cuenta de Instagram un video donde acusa a la ganadora mexicana Fátima Bosch de ser “una Miss Universo falsa” y de haber obtenido la corona por corrupción y no por méritos propios.
Omar Harfouch, juez que renunció a Miss Universo 2025, llama "falsa ganadora" a Fátima Bosch
Omar Harfouch, quien sería juez en la gran final de Miss Universo de este año, durante una entrevista que realizó en exclusiva a HBO anunció que la ganadora del certamen ya había sido elegida y que sería Fátima Bosch de México. La declaración de Omar será publicada en mayo de 2026 en la plataforma de streaming de la empresa.
Según Harfouch, la razón detrás de la victoria de Fátima es que Raúl Rocha, el mexicano que es presidente del certamen de belleza, tiene negocios con el papá de Fátima Bosch, José Miguel Bosch López de Llergo. Incluso, Omar declaró que supuestamente el mismo Raúl Rocha y su hijo se acercaron a él hace una semana para pedirle que votara por Fátima Bosch ya que necesitaban que ella ganara porque sería bueno para su negocio.
¿Quién es Omar Harfouch, el jue, y de Miss Universo?
Omar Harfouch es un empresario y compositor franco-libanés que es dueño de la compañía de medios Supernova en Ucrania y de la revista Paparazzi en Rusia. También es un reconocido pianista y activista con una gran presencia en el mundo empresarial, sobre todo en los medios de comunicación de Europa.
Fue elegido juez de Miss Universo 2025 junto a Andrea Meza, la mexicana que ganó el certamen en 2020, el artista Romero Britto, la modelo y empresaria Sharon Fonseca, el conferencista Ismael Cala, la Dra. Nok Chalida, quien fue Miss Tailandia en 1998, el cantante filipino Louie Heredia y la badmintonista india Saina Nehwal.
¿Por qué renunció Omar Harfouch a ser juez de Miss Universo 2025?
Omar Harfouch renunció a su papel como jurado de Miss Universo 2025 después de acusar al concurso de no ser transparente y de tener un “jurado improvisado” que ya habría seleccionado previamente a las finalistas sin importar su actuación en la gran final del certamen. El “supuesto jurado improvisado”, de acuerdo con Omar, estuvo compuesto por “personas con un importante conflicto potencial de intereses debido a ciertas relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universo”.
La Organización de Miss Universo (MUO) respondió que las declaraciones de Harfouch eran incorrectas ya que no existió ningún jurado externo o algún otro grupo que evaluara a las participantes fuera de los jueces elegidos. La Organización también dejó en claro que el certamen se realiza de una forma transparente y supervisada.
Hasta el momento, ni la MUO, ni Raúl Rocha, ni Fátima Bosch han hecho una declaración ante las nuevas acusaciones de Harfouch donde pone en duda la veracidad detrás de la victoria de Fátima Bosch y acusa a al presidente del certamen, Raúl Rocha, de ser corrupto.
Más allá de estas acusaciones, que además no han sido verificadas o fundamentadas con evidencia, la victoria de Fátima Bosch representa la victoria de una mujer que no se dejó gritar o humillar a pesar de que alzar la voz le pudiera costar lo que más había soñado en su vida y que hoy es su realidad, ser Miss Universo.