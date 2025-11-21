Omar Harfouch, juez de Miss Universo, acusa a Fátima Bosch de ser ‘una ganadora falsa’

Omar Harfouch, quien sería juez en la gran final de Miss Universo de este año, durante una entrevista que realizó en exclusiva a HBO anunció que la ganadora del certamen ya había sido elegida y que sería Fátima Bosch de México. La declaración de Omar será publicada en mayo de 2026 en la plataforma de streaming de la empresa.

Según Harfouch, la razón detrás de la victoria de Fátima es que Raúl Rocha, el mexicano que es presidente del certamen de belleza, tiene negocios con el papá de Fátima Bosch, José Miguel Bosch López de Llergo. Incluso, Omar declaró que supuestamente el mismo Raúl Rocha y su hijo se acercaron a él hace una semana para pedirle que votara por Fátima Bosch ya que necesitaban que ella ganara porque sería bueno para su negocio.

Él es Raúl Rocha, el mexicano que funge como presidente de Miss Universo y quien es acusado por Omar Harfouch. (Getty Images)

¿Quién es Omar Harfouch, el jue, y de Miss Universo?

Omar Harfouch es un empresario y compositor franco-libanés que es dueño de la compañía de medios Supernova en Ucrania y de la revista Paparazzi en Rusia. También es un reconocido pianista y activista con una gran presencia en el mundo empresarial, sobre todo en los medios de comunicación de Europa.

Fue elegido juez de Miss Universo 2025 junto a Andrea Meza, la mexicana que ganó el certamen en 2020, el artista Romero Britto, la modelo y empresaria Sharon Fonseca, el conferencista Ismael Cala, la Dra. Nok Chalida, quien fue Miss Tailandia en 1998, el cantante filipino Louie Heredia y la badmintonista india Saina Nehwal.