Todas las mexicanas que se han coronado como Miss Universo

En 1952 surgió un concurso que pretendía rendir homenaje a la belleza de la mujer a nivel mundial: Miss Universo. A lo largo de sus 69 años de historia, cuatro han sido las mexicanas que han podido coronarse como vencedoras de este certamen: Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y ahora, Fátima Bosch.
Todas las mexicanas que han ganado Miss Universo
Cabe mencionar que antes de ellas tres hubo dos “antecedentes”: Ana Bertha Lepe y Amanda Olivares. Lepe participó en el segundo año del concurso como Miss México, en 1953, y ocupó el cuarto lugar lo que le dio gran popularidad y le dio un gran impulso a su carrera.
En 1988 Amanda Olivares se quedó con el tercer lugar, lo que generó mucha polémica, pues aseguraban que le habían arrebatado el triunfo. De hecho, la propia Amanda decía que hubo un error de dedo lo que le quitó la corona, pues aunque los jueces se dieron cuenta que su puntuación era más alta que la de sus oponentes, la tailandesa Porntip Nakhirunkanok y Chang Yoon-Jung de Corea del Sur, finalmente el título lo obtuvo Porntip.
Lupita Jones, la Miss Universo en 1991
Nativa de Mexicali, Baja California, Lupita se inscribió a Señorita México. Como el resto de las concursantes, viajó a Las Vegas, donde se coronó como la Miss Universo de aquel año. Tenía 23 años.
Luego de su reinado se convirtió en la directora de Nuestra Belleza México, la organización autorizada para preparar a las concursantes mexicanas que participarían en Miss Universo. Este cargo lo ocupó hasta 2017, año en que rompió relaciones con Televisa, que producía el concurso. En 2017 y junto con TV Azteca crea el certamen Mexicana Universal que es producido por la televisora hasta 2020. A partir de ese año el evento es producido por Imagen Televisión.
Estuvo casada con el empresario Simón Chafa, dueño del emblemático Bar Bar, con quien tuvo un hijo, Simón, actualmente de 23 años.
Ximena Navarrete, Miss Universo en 2010
Pasaron 19 años para que otra mexicana se coronara como Miss Universo. Se trató de la tapatía Ximena Navarrete, quien al igual que su antecesora, ganó el concurso en Las Vegas el 23 de agosto de 2010.
Al terminar su año de reinado Ximena incursionó como conductora. En 2013 debutó como actriz en la telenovela La tempestad, al lado de William Levy y Daniela Romo, entre otros.
Luego decidió alejarse de la actuación y desde entonces ha dedicado gran parte de su tiempo a ser modelo; de hecho, es musa del diseñador mexicano Benito Santos. Actualmente está casada con el empresario Juan Carlos Valladares.
Andrea Meza,
Miss Universo en 2020
Diez años después del triunfo de Ximena Navarrete, y el nombre de México se volvió a gritar en la gran final de Miss Universo.
La chihuahuense se coronó como Miss Universo 2020 ahora no en Las Vegas, sino en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en Hollywood, Florida en mayo de este año, pues el concurso se había cancelado el año anterior debido a la pandemia por el Covid-19.
Andrea pasó a la historia no solo como la tercera mexicana en ganar el certamen, sino también como la Miss Universo que ha tenido el reinado más corto de la historia: 210 días, o sea, casi siete meses.
Fátima Bosch Miss Universo en 2025
Originaria de Tabasco, Fátima Bosch se coronó como la cuarta Miss Universo 2025 este viernes en Tailandia, luego de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.
Tras el altercado en el concurso de belleza, Fátima Bosch ha ocupado amplios espacios en medios y redes sociales en México sobre su respuesta firme durante el incidente, lo que acentuó la expectación ante el concurso.