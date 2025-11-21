Todas las mexicanas que se han coronado como Miss Universo

Todas las mexicanas que han ganado Miss Universo

Cabe mencionar que antes de ellas tres hubo dos “antecedentes”: Ana Bertha Lepe y Amanda Olivares. Lepe participó en el segundo año del concurso como Miss México, en 1953, y ocupó el cuarto lugar lo que le dio gran popularidad y le dio un gran impulso a su carrera.

En 1988 Amanda Olivares se quedó con el tercer lugar, lo que generó mucha polémica, pues aseguraban que le habían arrebatado el triunfo. De hecho, la propia Amanda decía que hubo un error de dedo lo que le quitó la corona, pues aunque los jueces se dieron cuenta que su puntuación era más alta que la de sus oponentes, la tailandesa Porntip Nakhirunkanok y Chang Yoon-Jung de Corea del Sur, finalmente el título lo obtuvo Porntip.

Amanda Olivares quedó en tercer lugar por un error en el conteo de votos. (Captura de pantalla.)

Lupita Jones, la Miss Universo en 1991

Nativa de Mexicali, Baja California, Lupita se inscribió a Señorita México. Como el resto de las concursantes, viajó a Las Vegas, donde se coronó como la Miss Universo de aquel año. Tenía 23 años.

Luego de su reinado se convirtió en la directora de Nuestra Belleza México, la organización autorizada para preparar a las concursantes mexicanas que participarían en Miss Universo. Este cargo lo ocupó hasta 2017, año en que rompió relaciones con Televisa, que producía el concurso. En 2017 y junto con TV Azteca crea el certamen Mexicana Universal que es producido por la televisora hasta 2020. A partir de ese año el evento es producido por Imagen Televisión.

Estuvo casada con el empresario Simón Chafa, dueño del emblemático Bar Bar, con quien tuvo un hijo, Simón, actualmente de 23 años.