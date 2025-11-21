Brendan Fraser confirma su regreso a 'La Momia 4' como Rick O’Connell

Brendan Fraser confirma se regreso a 'La Momia 4' como Rick O’Connell

“La que yo quería hacer nunca se realizó”, declaró Fraser sobre ideas descartadas en el pasado. “Pero la que yo quería hacer está por venir. Y he estado esperando 20 años por esta llamada. A veces era fuerte, a veces un débil telégrafo. ¿Ahora? Es hora de darles a los fans lo que quieren”, aseguró.

El actor, de 56 años, también defendió la tercera entrega, La Momia: La tumba del emperador Dragón (2008), explicando el cambio a China por derechos televisivos de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008:

Brendan Fraser (Getty Images)

“NBC tenía los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos ese año. Así que unimos las dos cosas y fuimos a China. Trabajar en Shanghái fue una experiencia increíble. Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente”, mencionó.