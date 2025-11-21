Así fue el esperado encuentro entre Belinda y Cazzu: ¿se acerca una colaboración?

Lo que se sabe de una colaboración entre Belinda y Cazzu
El posible proyecto musical entre ambas ha sido tema de debate desde hace semanas. Según fuentes citadas por medios, la disquera de Belinda ya estaría en conversaciones para crear juntas una canción.
Sin embargo, no todo está confirmado: Cazzu aseguró recientemente que, aunque deseaba conocer a Belinda, no hay pláticas concretas para una colaboración por ahora.
La cantante argentina fue cuestionada por los medios al finalizar el evento y explicó con absoluta claridad que no hay ningún plan confirmado.
“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos (...) solamente somos colegas, por el momento nada más eso”, aseguró, subrayando que su encuentro no estuvo asociado a posibles colaboraciones en el corto plazo.
El trasfondo emocional del encuentro también suma valor a la conversación. Ambas artistas han compartido en su pasado una relación sentimental con Christian Nodal, lo que para muchos podría hacer más potente la colaboración, si llega a concretarse.