Así fue el esperado encuentro entre Belinda y Cazzu: ¿se acerca una colaboración?

En su primer encuentro, Belinda y Cazzu dejaron atrás cualquier rumor de rivalidad y encendieron las especulaciones sobre un posible proyecto musical.
vie 21 noviembre 2025 09:11 AM
encuentro-cazzu-belinda.jpg
Belinda y Cazzu (Instagram)

En una noche cargada de simbolismo, Belinda y Cazzu coincidieron por primera vez en un evento de gala organizado por una revista.

El encuentro, que se ha convertido en tema de conversación redes sociales, ocurre después de meses de especulación acerca de una posible colaboración entre las dos artistas.

Así fue el esperado encuentro entre Belinda y Cazzu

Según reportes, la reunión fue discreta: no hubo presentaciones formales ni largas conversaciones. Se saludaron, posaron juntas para la prensa, se abrazaron y compartieron algunas palabras.

Belinda, vestida con un llamativo traje rojo con plumas, y Cazzu, con un vestido negro de transparencias y brillos, parecían mostrar una conexión genuina que ha disparado rumores de un próximo dueto.

La propia Belinda difundió un video en sus redes sociales mostrando parte del encuentro, lo que no ha hecho más que avivar las especulaciones.

belinda-cazzu.jpg
Belinda y Cazzu (Instagram)

Belinda y Cazzu se mostraron cómplices en el evento: se abrazaron, conversaron y posaron juntas ante las cámaras como si llevaran años de amistad.

Una fuente presente en la gala afirmó a People que “ellas se llevan bien… cero problema”, desmintiendo los rumores de rivalidad entre ambas

Lo que se sabe de una colaboración entre Belinda y Cazzu

El posible proyecto musical entre ambas ha sido tema de debate desde hace semanas. Según fuentes citadas por medios, la disquera de Belinda ya estaría en conversaciones para crear juntas una canción.

Sin embargo, no todo está confirmado: Cazzu aseguró recientemente que, aunque deseaba conocer a Belinda, no hay pláticas concretas para una colaboración por ahora.

La cantante argentina fue cuestionada por los medios al finalizar el evento y explicó con absoluta claridad que no hay ningún plan confirmado.

“Es la primera vez que la voy a ver y espero que nos conozcamos (...) solamente somos colegas, por el momento nada más eso”, aseguró, subrayando que su encuentro no estuvo asociado a posibles colaboraciones en el corto plazo.

El trasfondo emocional del encuentro también suma valor a la conversación. Ambas artistas han compartido en su pasado una relación sentimental con Christian Nodal, lo que para muchos podría hacer más potente la colaboración, si llega a concretarse.

