Kevin Spacey confiesa que no tiene hogar y que vive en hoteles tras el escándalo de agresión sexual

En una entrevista con el diario británico The Telegraph, Kevin Spacey explicó que su situación financiera se ha deteriorado debido a los elevados costos legales, junto con una caída significativa en sus ingresos.

“Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”, explicó.

Sin embargo, aunque el actor aseguró que su su situación es complicada, Spacey puntualizó que no se ha declarado bancarrota. Aun así, reconoce que no está “muy bien” económicamente, y señaló que su antiguo hogar en Baltimore está guardado en almacenes por ahora.

Kevin Spacey (Getty Images)

"He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos. De una forma extraña, siento que he vuelto al punto de partida, que era simplemente ir donde estaba el trabajo”, dijo.

La caída profesional de Kevin Spacey

Desde 2017, más de 30 hombres han acusado a Spacey de conducta inapropiada o agresión sexual, siendo el actor Anthony Rapp uno de los más conocidos entre los denunciantes.

Su carrera se vio frenada de golpe tras las acusaciones: Netflix eliminó su papel de House of Cards, y ha sido difícil para él retomar papeles en grandes producciones.

No obstante, Kevin Spacey ha tenido triunfos: fue absuelto en un juicio en Reino Unido en 2023 por cargos de agresión sexual. También se le encontró “no responsable” en una demanda civil en Estados Unidos en 2022.

