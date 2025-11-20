Baby’O: la era de las pijama party, las mesas intocables y los escándalos que marcaron al antro más poderoso

Las pijama party: la noche en que Acapulco se desnudaba en el Baby'O

"Acapulco era el culo del desmadre y el Baby era el puntero", dice el ex gerente Jesús Mondragón, 'El Mamey'. Adentro, ellas encontrarían tanto gringos, europeos o jetseteros del DF como gigolós acapulqueños en pijama, en trusa o sin ella. Y entonces era hora de chupar las mamilas donde todos metían su trago.

En un ritual que duró 15 años, la disco se transformaba en un enorme cuarto de hotel: camas con velos, espejos, colchones y un jacuzzi donde lo mismo se sumergía Rod Stewart que Mauricio Garcés.

"El Baby era adictivo", dice Mamey. "Se volvió mágico", agrega Eduardo Césarman, propietario del antro.

Rafa Villafaña y su amigo Lalo Césarman a finales de los 70, una de las mejores épocas del antro acapulqueño. (Cortesía/Archivo Quién®)

Bajo música psicodélica, los chavos bailaban, jugaban guerras de almohadas y saltaban sudorosos en el stage.

"Había pasión por todos lados y valía gorro estar encuerado", recuerda el ex gerente operativo Carlos García. "Si la chava quería con un cabrón era: ‘chíngatelo ya'. Eso sí, nada con morbo, nada a la fuerza", recuerda.

Terminaba la fiesta y hacia las 8:00 am todos se iban a dormir para recuperar fuerzas y volver al Baby en la noche. "Aquí la gente entraba riéndose y salía riéndose", dice el mesero José Luis Tellechea, 'El Puma'.

Balazos, celos y poder presidencial: la noche que casi destruye al Baby’O

Pero alguna vez ocurrió que alguien entró vivo y no pudo salir igual. Todos lo recuerdan sólo como "El hijo del capitán". Pero el hijo del capitán Salvador Hernández, entonces director de la Policía Vial de Acapulco, se llamaba Marco Hernández Albarrán.

Quería pasarla bien esa noche del 8 de marzo de 1984. Con su novia acudió en su Jeep al Magic Circus, donde lo frenó el cadenero Eduardo López: "Traía armas y no lo dejé pasar. Se fue emputado el chavito, era atrabancado", menciona.

Pero Marco fue persistente: pensó que en el Baby'O, justo enfrente, le iba a mejorar la suerte. Dio vuelta en "U" y sí, entró. Bailó y bebió con amigos. Esa noche, a unos metros, la ex primera dama Carmen Romano de López Portillo se divertía.

Luismo con Beto Santos en el Baby'O en los 90. (Archivo Quién.)

O quizá la pianista de 58 años sólo luchaba por curar su tormentoso matrimonio con José López Portillo que, fascinado por la vedette Sasha Montenegro, la estaba dejando. Marco salió del Baby de madrugada y abordó su auto junto a su novia.

"A la chava le dijeron cosas unos güeyes", recuerda 'El Mamey', el gerente. Los "güeyes" eran del Estado Mayor Presidencial, guaruras de doña Carmen, que alcoholizados esperaban a su patrona. Marco, encabritado por los piropos a su chica, se llevó la mano al cinturón.

"Sacó el fuete y hubo balazos dentro de su carro. Se sentía hijo de papi y le salieron unos más gallos", añade Mamey. El Puma oyó los gritos y salió: "(Marco) le pegó con la pistola a un guarura de Carmen Romano y a uno le dio un balazo. Uno de ellos respondió y lo mató".

Al día siguiente, el almirante Alfonso Argudín, presidente municipal de Acapulco, cerró el antro. El asesinato afuera del Baby'O del hijo de un colaborador suyo parecía un motivo sensato.

El día que Gobernación ordenó abrir el Baby'O

Pero minutos después de la clausura recibió llamadas de la Secretaría de Gobernación, del Departamento del DF y del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para que lo abriera de inmediato: la influencia de Teodoro Césarman, cardiólogo eminente reverenciado por el gobierno federal y papá del dueño del Baby'O, era feroz.

Como un animal apaleado, el alcalde tuvo que reabrir las puertas.