La emotiva carta que Daniel Radcliffe le mandó al nuevo actor que interpretará a Harry Potter, Dominic McLaughlin

La carta que Daniel Radcliffe le envió a Dominic McLaughlin

Daniel Radcliffe declaró que conoce a varias de las personas que trabajan en la producción de la serie de Harry Potter que estrenará HBO, lo cual le permitió escribir una carta a Dominic McLaughlin, el actor que dará vida al personaje principal.

En su mensaje, Daniel Radcliffe le dijo a Dominic McLaughlin que “no quería ser un espectro” en la vida de él y los demás actores y que desea que pasen “el mejor momento”, incluso aún mejor del que él pasó, que fue bastante bueno, dando vida al personaje de J. K. Rowling.

Daniel Radcliffe junto a Rupert Grint y Emma Watson cuando fueron anunciados como los protagonistas de las películas de Harry Potter. (Getty Images)

Radcliffe también mencionó que cada vez que mira una fotografía de Dominic McLaughlin y el resto del cast, quiere abrazarlos porque “se ven muy jóvenes” y lo hacen pensar lo “loco” que fue el hecho de que él haya actuado a una edad tan temprana al igual que el nuevo cast de Harry Potter lo hará.

Los proyectos actuales en los que trabaja Daniel Radcliffe

Actualmente, Daniel Radcliffe forma parte de la obra de teatro de Broadway Every brilliant thing, la cual trata sobre un hombre cuya adultez se ve inspirada por una lista que escribió cuando era niño “sobre las cosas hermosas y por las que vale la pena vivir” para su mamá que pasaba por un momento de crisis. En 2024 ganó el premio Tony a Mejor Actor de Reparto en un Musical por su papel en la obra Merrily We Roll Along,