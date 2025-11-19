La emotiva carta que Daniel Radcliffe le mandó al nuevo actor que interpretará a Harry Potter, Dominic McLaughlin

Durante su visita al programa Good Morning America, Daniel Radcliffe confesó que envió una carta al nuevo actor que interpretará el mismo papel que él, Harry Potter.
El destinatario de la carta de Daniel fue Dominic McLaughlin, un actor escocés de tan solo 11 años que fue el elegido para dar vida al mago protagonista de la nueva serie de HBO basada en los libros de J. K. Rowling.
La carta que Daniel Radcliffe le envió a Dominic McLaughlin
Daniel Radcliffe declaró que conoce a varias de las personas que trabajan en la producción de la serie de Harry Potter que estrenará HBO, lo cual le permitió escribir una carta a Dominic McLaughlin, el actor que dará vida al personaje principal.
En su mensaje, Daniel Radcliffe le dijo a Dominic McLaughlin que “no quería ser un espectro” en la vida de él y los demás actores y que desea que pasen “el mejor momento”, incluso aún mejor del que él pasó, que fue bastante bueno, dando vida al personaje de J. K. Rowling.
Radcliffe también mencionó que cada vez que mira una fotografía de Dominic McLaughlin y el resto del cast, quiere abrazarlos porque “se ven muy jóvenes” y lo hacen pensar lo “loco” que fue el hecho de que él haya actuado a una edad tan temprana al igual que el nuevo cast de Harry Potter lo hará.
Los proyectos actuales en los que trabaja Daniel Radcliffe
Actualmente, Daniel Radcliffe forma parte de la obra de teatro de Broadway Every brilliant thing, la cual trata sobre un hombre cuya adultez se ve inspirada por una lista que escribió cuando era niño “sobre las cosas hermosas y por las que vale la pena vivir” para su mamá que pasaba por un momento de crisis. En 2024 ganó el premio Tony a Mejor Actor de Reparto en un Musicalpor su papel en la obra Merrily We Roll Along,
Los detalles de la nueva serie de Harry Potter
Además de Dominic McLaughlin en el papel de Harry, Arabella Stanton interpretará a Hermione y Alastair Stout a Ron. Otros jóvenes actores que participarán son Lox Pratt en el papel de Draco Malfoy, Alessia Leoni como Parvati Patil, Leo Earley como Seamus Finnigas, Rory Wilmont interpretando a Neville Longbottom y Amos Kitson en el papel de Dudley Dursley.
Se tiene planeado crear una temporada por cada libro de la saga de J. K. Rowling, por lo que incluso se construyó una escuela temporal donde los actores puedan continuar sus estudios mientras graban la serie. El estreno para la primera temporada de la serie es en 2027.
Daniel Radcliffe se convirtió en una estrella gracias a su papel como Harry Potter dentro de la saga de películas basadas en los libros de J.K. Rowling, por lo que es un gran gesto de su parte el desear suerte al nuevo actor que interpretará el mismo papel. Se espera que la nueva serie sobre Harry Potter sea muy exitosa y logre conectar con el público al igual que las películas lo hicieron en su momento.