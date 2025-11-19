Jeff Bezos es el primer hombre fuera del mundo de la moda en financiar la Met Gala 2026

Jeff Bezos será el primer hombre fuera de la moda en financiar la Met Gala 2026

Por primera vez en la historia de la Met Gala, un hombre ajeno al mundo de la moda se convierte en patrocinador principal del evento: Jeff Bezos, junto a su esposa Lauren Sánchez, liderará la gala de 2026 como principal donante.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos (Getty Images)

“La exposición y el evento benéfico son posibles gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos”, así lo anunció el propio museo en su comunicado en donde también reveló el tema de la exposición que estará abierta al público del 10 de mayo al 10 de enero de 2027.

Bezos y Sánchez, quienes ocupan un lugar destacado entre los patrocinadores principales, supervisarán todos los detalles del evento, desde las invitaciones hasta la logística y la presentación general de la gala.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez (Karwai Tang/Getty Images)

A ellos se suman, como es tradición y lo que confiere a Anna Wintour su papel de anfitriona, Condé Nast y la firma Saint Laurent, cuyo apoyo hace posible la elaboración del catálogo del evento.

Cabe destacar que, Jeff y Lauren no solo financiará el evento, sino contribuirá directamente al trabajo del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2026?

Finalmente, la Met Gala 2026 ha revelado su temática: “Costume Art”, una propuesta conceptual que pretende elevar la moda al rango de arte, colocándola al mismo nivel que la pintura y la escultura.

El anuncio se realizó el 17 de noviembre, dando inicio oficialmente a la cuenta regresiva para uno de los eventos de moda más esperados del año.

La exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (que se inaugurará al día siguiente de la gala y permanecerá visible al público entre el 10 de mayo de 2026 y el 10 de enero de 2027) explorará cómo la ropa y el cuerpo están intrínsecamente conectados.

Bajo la curaduría de Andrew Bolton, la muestra combinará piezas de vestuario históricas y contemporáneas con obras de arte de otras colecciones del museo, para trazar un diálogo entre modas y formas artísticas a lo largo de la historia del arte occidental.

El tema de la Met Gala 2026 será “Costume Art”. (Taylor Hill/WireImage)

Cabe destacar que, la cantidad de espacio dedicado a esta muestra es significativa: la exhibición se albergará en las nuevas Galerías Condé Nast, un área permanente de casi 12 mil metros cuadrados creada especialmente para el Costume Institute.