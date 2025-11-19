El live action de 'The Legend of Zelda' revela sus primeras imágenes y confirma estreno en 2027

El live action de 'The Legend of Zelda' revela sus primeras imágenes

The Legend of Zelda llegará a los cines en 2027, la producción ya se está filmando en Nueva Zelanda y aunque no hay una fecha exacta de cuándo terminarán es muy probable que con el paso de los meses vayan compartiendo más avances. The Legend of Zelda es uno de los estrenos más esperados por los fans y en su universo tiene tantas posibilidades que podría convertirse fácilmente en una nueva saga de películas.

Wes Ball apuesta por un cast joven

El director Wes Ball, conocido por El reino del planeta de los simios, está al frente del proyecto. A pesar de los rumores, Nintendo decidió mantener un perfil bajo con el elenco, apostando por actores jóvenes que todavía no están ligados a grandes producciones de Hollywood. Esto podría convertirse en una oportunidad enorme para que estas nuevas caras den su salto a la fama.