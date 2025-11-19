Austin Butler habla por fin de los rumores sobre supuesto romance con Emily Ratajkowski

En septiembre pasado surgieron los primeros rumores de una posible relación entre Austin Butler y Emily Ratajkowski después de que fueran vistos cenando en Nueva York.
De inmediato, tanto sus fanáticos comenzaron a especular que esta salida en realidad era una cita y que Austin y Emily podrían ser más que amigos.
Publicidad
Austin Butler habla de su relación con Emily Ratjkowski
Durante una reciente entrevista con Vanity Fair, Austin Butler fue cuestionado sobre cuál era su relación con Emily Ratjkowski después de la cena que compartieron en septiembre. El actor de Elvis aclaró que en realidad solo son amigos y desmintió cualquier rumor de una posible relación amorosa entre ellos.
Austin Butler también comentó que en realidad tiene muchos amigos, una de ellos es Emily Ratajkowski, con quien decidió salir a cenar de forma muy casual. Butler también comentó que se “quería esconder” cuando notó toda la atención que acaparó su salida en redes sociales y en el público en general.
Asi fue la 'cita' entre Austin Butler y Emily Ratajkowski
El pasado 5 de septiembre de 2025 fue el día en que Austin Butler y Emily Ratajkowski fueron vistos cenando juntos en el restaurante The Waverly Inn ubicado en el barrio West Village de Nueva York. En las fotografías que fueron publicadas por TMZ, se ve a Austin y Emily tomando unos tragos y platicando tranquilamente.
Emily Ratajkowski y Austin Butler también fueron vistos juntos durante el afterparty de la premiere en Nueva York de la última película del actor, Atrapado Robando, que se estrenó en octubre de este 2025.
Publicidad
Las últimas parejas de Emily Ratjkowski y Austin Butler
Los rumores de un posible noviazgo entre Emily Ratajkowski y Austin Butler en parte comenzaron porque ambos están solteros desde hace algún tiempo.
En el caso de Austin Butler, su última pareja fue la modelo Kaia Gerber con quien anduvo desde diciembre de 2021 hasta finales de 2024. Su relación, si bien no fue secreta, siempre intentaron mantenerla privada, aunque asistieron a varios eventos públicos juntos,
Por su parte, Emily Ratajkowski ha tenido varios amores pasajeros desde su divorcio en 2022 del actor Sebastian Bear-McClard. La supermodelo ha sido asociada con el DJ Orazio Rispo, el comediante Pete Davidson y el artista Jack Greer.
También tuvo una corta relación con el también comediante Eric Andre y fue vista saliendo con Harry Styles y Shaboozey. Actualmente está saliendo con el director de cine Romain Gavra, expareja de Dua Lipa con quien Emily fue vista en Nueva York caminando tomados de la mano y dándose besos.
Emily Ratajkowski y Austin Butler son un par de amigos que fueron víctimas de los rumores de una posible relación entre ellos; sin embargo, Austin ha dejado muy en claro que ellos solo son amigos y que no dejará de salir ni con Emily u con otras de sus amigas para evitar crear rumores.