Austin Butler habla por fin de los rumores sobre supuesto romance con Emily Ratajkowski

Austin Butler habla de su relación con Emily Ratjkowski

Durante una reciente entrevista con Vanity Fair, Austin Butler fue cuestionado sobre cuál era su relación con Emily Ratjkowski después de la cena que compartieron en septiembre. El actor de Elvis aclaró que en realidad solo son amigos y desmintió cualquier rumor de una posible relación amorosa entre ellos.

Austin Butler ha dejado en claro que él y Emily Ratajkowski solo son amigos. (Getty Images)

Austin Butler también comentó que en realidad tiene muchos amigos, una de ellos es Emily Ratajkowski, con quien decidió salir a cenar de forma muy casual. Butler también comentó que se “quería esconder” cuando notó toda la atención que acaparó su salida en redes sociales y en el público en general.

Emily Ratajkowski, hasta la fecha, no ha dado una declaración sobre su salida con Austin Butler. (Getty Images)

Asi fue la 'cita' entre Austin Butler y Emily Ratajkowski

El pasado 5 de septiembre de 2025 fue el día en que Austin Butler y Emily Ratajkowski fueron vistos cenando juntos en el restaurante The Waverly Inn ubicado en el barrio West Village de Nueva York. En las fotografías que fueron publicadas por TMZ, se ve a Austin y Emily tomando unos tragos y platicando tranquilamente.

Emily Ratajkowski y Austin Butler también fueron vistos juntos durante el afterparty de la premiere en Nueva York de la última película del actor, Atrapado Robando, que se estrenó en octubre de este 2025.