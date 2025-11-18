Te contamos todo sobre 'How to Carry Water', el libro que está leyendo Kendall Jenner

Cumplir 30 no es cualquier cosa y Kendall Jenner lo sabe. La modelo decidió escaparse a la playa para celebrar a lo grande rodeada de sus amigos más cercanos, incluyendo a Hailey y Justin Bieber, y, por supuesto, las siempre icónicas Kardashian.
Pero entre tanta diversión, era necesario un break de la fiesta y tomarse un momento para desconectar y disfrutar de algo que ya nos ha demostrado que ama, leer.
¿Qué libro está leyendo Kendall Jenner?
Se trata de un libro de Lucille Clifton, una de las poetas más queridas de Estados Unidos, y editado por Aracelis Girmay llamado How to Carry Water: Selected Poems of Lucille Clifton. Este libro es una recopilación de poemas que celebran la fuerza, la feminidad y la resiliencia de las mujeres negras, todo con el sello característico de la autora incluyendo un poco de humor y alegría.
En How to Carry Water: Selected Poems of Lucille Clifton, la extraordinaria poeta Aracelis Girmay presenta una selección de poemas conocidos y algunos menos conocidos de la obra de Lucille Clifton, recordándonos por qué su voz sigue siendo tan poderosa y necesaria en la actualidad al enfrentarnos a momentos sociales y políticos tan caóticos.
Kendall Jenner y la poesía de Lucille Clifton
La poesía de Lucille Clifton definió la fortaleza frente a la adversidad, enfocándose especialmente en su experiencia como mujer afroamericana y su vida familiar. Durante su vida fue una poeta muy aclamada y recibió varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional del Libro, la Medalla Robert Frost y el Premio Ruth Lilly de Poesía. Sus obras siguen inspirando a una nueva generación de lectores y escritores en el siglo XXI.
Fiel a su estilo, Kendall ha dejado claro que entre la vida de modelo y empresaria también hay espacio para momentos con ella misma. En varias ocasiones ha compartido su gusto por libros con mensajes profundos y llenos de sensibilidad, enseñándonos ese lado un poco más introspectivo que no vemos de la modelo normalmente frente a las cámaras.