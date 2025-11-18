Reviven video de Justin Baldoni que podría intensificar su pelea con Blake Lively

El video viral de una "broma" que intensifica la polémica entre Justin Baldoni y Blake Lively

Lo que parecía haberse calmado entre Justin Baldoni y Blake Lively ha vuelto a generar controversia tras la circulación de un video en redes sociales. El clip muestra a Baldoni haciendo una supuesta broma que ha suscitado críticas sobre su comportamiento.

En el video se ve al actor llamando “sexy” a Lively mientras se preparaban para filmar una escena interior junto a sus compañeros Jenny Slate y Hasan Minhaj. Luego, Baldoni se gira hacia la cámara, pone los ojos en blanco y dice: “Lo siento, me perdí la formación sobre acoso sexual”.

Justin Baldoni's "sexy" comment caught on camera, making crew visibly uncomfortable and Baldoni responding:



"Sorry, I missed the sexual harassment training"



And rolling his eyes at the camera.



Link: https://t.co/OFppzHSaKN pic.twitter.com/MGIQp8NdBW — Expatriarch (@Expatriarch_uk) November 17, 2025

Cabe destacar que, el video salió a la luz por primera vez el 13 de noviembre en una moción de juicio sumario presentada por la productora de Baldoni, Wayfarer Studios.

En una copia de la moción obtenida por algunos medios estadounidenses, la compañía describió la interacción mostrada en el clip como ‘totalmente normal’, señalando que la actriz no vestía ropa provocativa, sino una chamarra polar extragrande.

Justin Baldoni y Blake Lively. (Shutterstock)

Además, apuntaron que no se trataba de un coqueteo, ni mucho menos; al contrario, tanto ella como Baldoni estaban trabajando en ese momento, rodeados de actores y equipo técnico. La expresión de Baldoni era neutral, sin miradas lascivas ni insinuaciones.

Por otro lado, Justin se disculpó si su comentario fue inapropiado, y Lively respondió: “No pasa nada”'.