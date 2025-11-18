Publicidad

Espectáculos

Reviven video de Justin Baldoni que podría intensificar su pelea con Blake Lively

Un video sin editar del set de 'It Ends With Us' vuelve a poner bajo escrutinio a Justin Baldoni tras su polémica con Blake Lively por acoso.
mar 18 noviembre 2025 03:41 PM
Celebrity Sightings In New York City - August 06, 2024
Justin Baldoni (Getty Images)

Aunque todo parecía indicar que la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni había llegado a su fin, se filtró un video del set de It Ends With Us en el que Baldoni aparentemente hace una "broma" sobre abuso sexual dirigida a su coprotagonista. Dicho material ha reavivado los cuestionamientos sobre el comportamiento del actor y director.

El video viral de una "broma" que intensifica la polémica entre Justin Baldoni y Blake Lively

Lo que parecía haberse calmado entre Justin Baldoni y Blake Lively ha vuelto a generar controversia tras la circulación de un video en redes sociales. El clip muestra a Baldoni haciendo una supuesta broma que ha suscitado críticas sobre su comportamiento.

En el video se ve al actor llamando “sexy” a Lively mientras se preparaban para filmar una escena interior junto a sus compañeros Jenny Slate y Hasan Minhaj. Luego, Baldoni se gira hacia la cámara, pone los ojos en blanco y dice: “Lo siento, me perdí la formación sobre acoso sexual”.

Cabe destacar que, el video salió a la luz por primera vez el 13 de noviembre en una moción de juicio sumario presentada por la productora de Baldoni, Wayfarer Studios.

En una copia de la moción obtenida por algunos medios estadounidenses, la compañía describió la interacción mostrada en el clip como ‘totalmente normal’, señalando que la actriz no vestía ropa provocativa, sino una chamarra polar extragrande.

It Ends with Us - 2024
Justin Baldoni y Blake Lively. (Shutterstock)

Además, apuntaron que no se trataba de un coqueteo, ni mucho menos; al contrario, tanto ella como Baldoni estaban trabajando en ese momento, rodeados de actores y equipo técnico. La expresión de Baldoni era neutral, sin miradas lascivas ni insinuaciones.

Por otro lado, Justin se disculpó si su comentario fue inapropiado, y Lively respondió: “No pasa nada”'.

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively llega a su fin

La disputa legal entre Justin Baldoni y Blake Lively ha terminado tras un fallo definitivo que desestima la contrademanda de Baldoni. El juez federal Lewis Liman archivó formalmente la demanda por 400 millones de dólares que el actor había interpuesto contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista.

Este cierre marca el fin oficial de una de las disputas más mediáticas de Hollywood: Baldoni acusaba a Lively de difamación y extorsión, mientras que ella lo demandó originalmente por acoso sexual y por supuestamente haber creado un ambiente laboral hostil durante el rodaje de It Ends With Us.

blake-lively-retira-cargos-contra-justin-baldoni
Blake Lively y Justin Baldoni en la grabación de 'Romper el círculo'. (Getty Images)

A pesar del revés, el actor se mantiene firme. Según su equipo legal, seguirá defendiendo su versión de los hechos, aunque reconocen que el fallo representa un golpe importante.

Por su parte, la esposa de Ryan Reynolds estima que ha sufrido pérdidas por alrededor de 161 millones de dólares debido al descrédito público y el daño a su reputación, por lo que podría reclamar gastos legales y otros daños.

Además, hace unos meses Lively retiró dos de las acusaciones de “agravio emocional” en su demanda, con el argumento de querer simplificar y enfocar su caso legal.

