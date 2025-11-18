¿Quién es Marina? La cantante británica que defendió la experiencia de sus fans tras tocar en el Corona Capital 2025

¿Quién es Marina?

Detrás de canciones como Bubblegum Bitch o Primadonna, se encuentra su cantante Marina Lambrini Diamandis, mejor conocida como Marina y anteriormente como Marina and The Diamonds, donde “The Diamonds” hacía referencia a sus fanáticos. Nacida en Galés y con ascendencia griega, es una cantautora que desde 2007 comenzó su carrera publicando canciones en Myspace.

Este fue el comentario con el que Marina reclamó al Corona Capital 2025 por el escenario que le asignaron. (Captura de pantalla - Instagram - @coronacapital)

Su primer álbum fue The Family Jewels y se lanzó en febrero de 2010, aunque fue hasta su segundo disco Electra Heart de 2012 que se consolidó como una de las artistas de pop alternativo del momento. Desde entonces ha publicado otros cuatro álbumes: Froot, Love + Fear, Ancient Dreams in a Modern Land y Princess of Power, que apenas se publicó este 2025 y es el motivo por el que Marina se presentó en el Corona Capital.

La música se caracteriza por unir el pop con géneros como la electrónica y el indie para mezclarlos con letras donde transmite mensajes de introspección o habla sobre problemas sociales. Dentro de sus canciones también comparte sobre su experiencia después de haber tenido episodios de ansiedad y depresión.