Este fin de semana se llevó a cabo el festival Corona Capital 2025 , donde una de las artistas que se presentó fue la cantante británica Marina; sin embargo, su presentación dejó a los fans insatisfechos ya que se realizó en uno de los escenarios secundarios y sin pantallas, lo que también molestó a Marina quien reclamó al festival a través de un comentario de Instagram.
¿Quién es Marina? La cantante británica que defendió la experiencia de sus fans tras tocar en el Corona Capital 2025
¿Quién es Marina?
Detrás de canciones como Bubblegum Bitch o Primadonna, se encuentra su cantante Marina Lambrini Diamandis, mejor conocida como Marina y anteriormente como Marina and The Diamonds, donde “The Diamonds” hacía referencia a sus fanáticos. Nacida en Galés y con ascendencia griega, es una cantautora que desde 2007 comenzó su carrera publicando canciones en Myspace.
Su primer álbum fue The Family Jewels y se lanzó en febrero de 2010, aunque fue hasta su segundo disco Electra Heart de 2012 que se consolidó como una de las artistas de pop alternativo del momento. Desde entonces ha publicado otros cuatro álbumes: Froot, Love + Fear, Ancient Dreams in a Modern Land y Princess of Power, que apenas se publicó este 2025 y es el motivo por el que Marina se presentó en el Corona Capital.
La música se caracteriza por unir el pop con géneros como la electrónica y el indie para mezclarlos con letras donde transmite mensajes de introspección o habla sobre problemas sociales. Dentro de sus canciones también comparte sobre su experiencia después de haber tenido episodios de ansiedad y depresión.
Marina anuncia concierto en CDMX
A penas dos días después de su presentación en el Corona Capital, Marina publicó a través de su Instagram ( @marinadiamandis ) el poster de su gira The Princess of Power Tour por Latinoamérica donde visitará Argentina y Chile a través del festival Lollapalooza, así como Brasil, Colombia, Chile, también como concierto en solitario y por supuesto, México.
A nuestro país llegará al Pepsi Center de la CDMX el 12 de marzo de 2026. La preventa de fans comenzará este miércoles 19 de noviembre a las 10:00 a.m., aunque para poder entrar a ella debes registrarte a través del sitio web oficial de la cantante.
En 2022 Marina se presentó en el Corona Capital por primera vez y dejó a su público encantado por la energía de su show. Lamentablemente, este 2025 no sucedió lo mismo ya que tanto Marina como sus fans no estuvieron de acuerdo con la elección de escenario del festival. La buena noticia es que todos aquellos que no hayan quedado satisfechos podrán disfrutar de su concierto en solitario el próximo año.