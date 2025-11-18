Lo que se sabe hasta el momento del live action de ‘Moana’, protagonizado por Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson

Moana pasará de ser una película animada a tener una versión live action, así lo reveló Disney al publicar el primer adelanto de la película, donde se revela que el personaje principal de Moana será interpretado por la actriz Catherine Laga’aia, mientras que Dwayne Johnson pasará de dar voz a actuar como el personaje de Maui.
La película se estrenará 10 años después de que su versión animada llegara a los cines en 2016.
¿Quiénes actuarán en el live action de ‘Moana’?
Se ha confirmado la participación de Catherine Laga’aia, una actriz australiana de tan solo 18 años quien debutará como actriz en la pantalla grande con el live action de Moana. Anteriormente había participado en la serie Las flores perdidas de Alice Hartde 2023. Su padre es el también actor Jay Laga'aia, quien es muy reconocido en Australia y Nueva Zelanda e incluso llegó a Hollywood con el papel del capitán Gregar Typho en Star Wars.
Además, Catherine tiene ascendencia por parte de su abuelo de Fa’aala, una aldea que se encuentra en la isla de Savai‘i y por parte de su abuela de LeulumoegaTuai, que forma parte de la isla Upolu, ambas del país Samoa que pertenece a la Polinesia. Catherine ha declarado que para ella es un honor el poder tener la oportunidad de celebrar Samoa y el resto de islas del Pacífico, así como representar a sus habitantes, sobre todo a las jóvenes que lucen como ella.
Después de su elogiada actuación en The Smashing Machine,Dwayne Johnson regresa a Disney para formar parte del live action de Moana y lo hará en el mismo papel al que prestó su voz en 2016, el de Maui. En el teaser de la película se puede apreciar cómo el personaje de Dwayne también podrá convertirse en distintos animales al igual que sucede en la versión animada.
Otros actores que se unirán a la película son John Tui, en el papel del papá de Moana, Jefe Tui, Frankie Adams como la mamá de Moana, Sina y Rena Owen como la Abuela Tala.
¿Quiénes están detrás del live action de 'Moana'?
La película será dirigida por el ganador al Emmy y Tony, Thomas Kail, un director de teatro que ha hecho obras como Hamilton o Vaselina que también ha fungido como director para las versiones grabadas de dichas puestas en escena. Sin embargo, el liveaction de Moanaserá su primer trabajo como director de cine.
Dwayne Johnson no solo actuará en la película ya que también será productor junto a Dany García, Beau Flynn, Hiram García y Lin-Manuel Miranda, quien estuvo detrás de la composición de la música de la versión animada y cuyas canciones se retomarán en el live action. Los productores ejecutivos serán Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien dio voz a Moana en las dos películas animadas.
¿Cuándo se estrena 'Moana' live action?
Como se puede apreciar en el tráiler, el live action de Moanallegará a las salas de cine en 2026, específicamente el 10 de julio, a diez años después de que la versión animada fuera estrenada.
¿De qué tratará 'Moana' live action?
Al igual que en la versión animada, Moana deberá responder a la llamada del Océano para emprender una aventura que la llevará a viajar más allá del arrecife de su isla Motunui junto al semidios Maui, con el objetivo de recuperar la prosperidad de las personas de su isla, quienes han depositado toda su fe en ella y en su viaje.
En general, se espera que este live action rehaga los eventos que vimos en la primera película animada de Moana, junto a las canciones que popularizó como How Far I’ll Goo You’re Welcome. Es probable que si el live action de Moana es exitoso se haga una segunda parte que replique la historia de la secuela animada.
La nueva película de Moana es la primera apuesta de Disney de convertir una película animada tan reciente en un live action ya que Moana a penas se estrenó hace 10 años. Esta decisión viene después de que el estreno de Lilo & Stitchen 2025 reviviera la esperanza en este tipo de películas después del fracaso de Blancanieves.