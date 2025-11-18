Lo que se sabe hasta el momento del live action de ‘Moana’, protagonizado por Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson

¿Quiénes actuarán en el live action de ‘Moana’?

Se ha confirmado la participación de Catherine Laga’aia, una actriz australiana de tan solo 18 años quien debutará como actriz en la pantalla grande con el live action de Moana. Anteriormente había participado en la serie Las flores perdidas de Alice Hart de 2023. Su padre es el también actor Jay Laga'aia, quien es muy reconocido en Australia y Nueva Zelanda e incluso llegó a Hollywood con el papel del capitán Gregar Typho en Star Wars.

Además, Catherine tiene ascendencia por parte de su abuelo de Fa’aala, una aldea que se encuentra en la isla de Savai‘i y por parte de su abuela de Leulumoega Tuai, que forma parte de la isla Upolu, ambas del país Samoa que pertenece a la Polinesia. Catherine ha declarado que para ella es un honor el poder tener la oportunidad de celebrar Samoa y el resto de islas del Pacífico, así como representar a sus habitantes, sobre todo a las jóvenes que lucen como ella.

Catherine Laga'aia es una actriz de 18 años australiana con ascendencia de Samoa. (Getty Images)

Después de su elogiada actuación en The Smashing Machine, Dwayne Johnson regresa a Disney para formar parte del live action de Moana y lo hará en el mismo papel al que prestó su voz en 2016, el de Maui. En el teaser de la película se puede apreciar cómo el personaje de Dwayne también podrá convertirse en distintos animales al igual que sucede en la versión animada.

Otros actores que se unirán a la película son John Tui, en el papel del papá de Moana, Jefe Tui, Frankie Adams como la mamá de Moana, Sina y Rena Owen como la Abuela Tala.

Dwayne Johnson fue el encargado de dar voz a Maui en las películas animadas y ahora actuará el mismo papel. (Getty Images)

¿Quiénes están detrás del live action de 'Moana'?

La película será dirigida por el ganador al Emmy y Tony, Thomas Kail, un director de teatro que ha hecho obras como Hamilton o Vaselina que también ha fungido como director para las versiones grabadas de dichas puestas en escena. Sin embargo, el live action de Moana será su primer trabajo como director de cine.

Dwayne Johnson no solo actuará en la película ya que también será productor junto a Dany García, Beau Flynn, Hiram García y Lin-Manuel Miranda, quien estuvo detrás de la composición de la música de la versión animada y cuyas canciones se retomarán en el live action. Los productores ejecutivos serán Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien dio voz a Moana en las dos películas animadas.