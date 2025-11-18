¿Kourtney Kardashian embarazada? La misteriosa señal que desata rumores de un quinto hijo

Kourtney Kardashian podría estar esperando a su quinto hijo

Los rumores de que Kourtney Kardashian podría estar esperando a su quinto hijo comenzaron a circular tras la publicación de un mensaje en Instagram dedicado al cumpleaños número 50 de Travis Barker.

Kourtney compartió una serie de fotos junto a su esposo, pero hubo una en particular que desató la curiosidad de sus fans: en la imagen, Travis aparece junto a ella sosteniendo un par de diminutos tenis de bebé de la marca Vans.

Sin embargo, se cree que los zapatos podrían ser para su hijo de dos años, Rocky, ya que parecían de su talla y tenían una “R” en la parte de atrás. Aún así, no se descarta que esos tenis sean una pista de un posible bebé en camino para Kardashian. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia.

Kourtney Kardashian podría estar esperando a su quinto hijo. (Instagram)

Cabe recordar que su embarazo más reciente no estuvo exento de dificultades: en 2023, Kourtney sufrió una emergencia médica que la obligó a someterse a una cirugía fetal de urgencia.

Aun así, siempre ha hablado abiertamente sobre su deseo de ampliar la familia y ha mostrado una gran gratitud por su vida en pareja con Barker.