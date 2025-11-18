Publicidad

¿Kourtney Kardashian embarazada? La misteriosa señal que desata rumores de un quinto hijo

Después de una imagen muy comentada en Instagram, los seguidores de Kourtney Kardashian especulan que podría estar esperando su quinto hijo.
mar 18 noviembre 2025 01:32 PM
Kourtney y Travis
La pelea entre Kourtney y Kim Kardashian (Cindy Ord/MG22/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Kourtney Kardashian ha vuelto a estar en la mira de sus seguidores: muchos creen que la mayor de las Kardashian podría estar embarazada de su quinto hijo. Estas teorías se avivan tras la publicación de una nueva foto en Instagram donde posa con las manos sobre su vientre, lo que para algunos sugiere que podría haber un “sutil bulto de embarazo”.

Kourtney Kardashian podría estar esperando a su quinto hijo

Los rumores de que Kourtney Kardashian podría estar esperando a su quinto hijo comenzaron a circular tras la publicación de un mensaje en Instagram dedicado al cumpleaños número 50 de Travis Barker.

Kourtney compartió una serie de fotos junto a su esposo, pero hubo una en particular que desató la curiosidad de sus fans: en la imagen, Travis aparece junto a ella sosteniendo un par de diminutos tenis de bebé de la marca Vans.

Sin embargo, se cree que los zapatos podrían ser para su hijo de dos años, Rocky, ya que parecían de su talla y tenían una “R” en la parte de atrás. Aún así, no se descarta que esos tenis sean una pista de un posible bebé en camino para Kardashian. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia.

kourtney-kardashian-embarazada.jpg
Kourtney Kardashian podría estar esperando a su quinto hijo. (Instagram)

Cabe recordar que su embarazo más reciente no estuvo exento de dificultades: en 2023, Kourtney sufrió una emergencia médica que la obligó a someterse a una cirugía fetal de urgencia.

Aun así, siempre ha hablado abiertamente sobre su deseo de ampliar la familia y ha mostrado una gran gratitud por su vida en pareja con Barker.

Kourtney Kardashian y Travis Barker
Kourtney Kardashian y Travis Barker (Instagram/Kourtney Kardashian)

La familia de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Kourtney Kardashian y Travis Barker forman una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento, y ambos ya tienen hijos de relaciones anteriores antes de unir sus vidas. Kourtney es mamá de tres hijos: Mason, Penélope y Reign, fruto de su relación con Scott Disick. Por su parte, Travis Barker tiene dos hijos: Landon y Alabama, que tuvo con Shanna Moakler.

Kourtney se adelantó una semana y reveló en Instagram los disfraces que este año lucirán ella, sus hijos y la pequeña North para las fiestas.
Kourtney se adelantó una semana y reveló en Instagram los disfraces que este año lucirán ella, sus hijos y la pequeña North para las fiestas. (Instagram)

Juntos, Kourtney y Travis comparten un hijo: su primer bebé en común, lo que ha hecho que sus familias se unan en una dinámica que combina hermanos mayores y hermanitos por parte de ambos.

Los Angeles Premiere Of Hulu's New Show "The Kardashians" - Arrivals
Travis y Kourtney junto a los hijos del baterista. (Jon Kopaloff/FilmMagic for ABA)

