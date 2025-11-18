Kim Kardashian pone a trabajar a su hija: North West protagoniza campaña de SKIMS

North West protagoniza campaña navideña de SKIMS

En medio de las críticas que ha recibido North West por su forma de vestir, Kim Kardashian lanzó a la niña de 12 años como protagonista de la nueva campaña navideña de SKIMS en colaboración con Cactus Plant Flea Market, cuya colección saldrá a la venta el 20 de noviembre.

En el video y las fotos de promoción, la hija de Kanye West luce largas trenzas con reflejos azules y un collar con su nombre, mientras posa con un conjunto de la marca de su mamá, en un set conformado por un comedor decorado para Navidad.

A diferencia del mes pasado, cuando se dejó ver con tatuajes y piercings falsos para divertirse con sus amigos, esta vez North West aparece sin esos accesorios, aunque sí parece llevar un ligero maquillaje para su trabajo como modelo.

A pesar de que la hija mayor de Kim Kardashian lleva un look más acorde a su edad, no ha estado exenta de críticas: desde señalamientos en redes por su peinado llamativo hasta cuestionamientos sobre su imagen pública a tan temprana edad.