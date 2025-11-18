Kim Kardashian vuelve a ser noticia tras poner a trabajar a su hija North West, ya que la niña de 12 años forma parte de la más reciente campaña publicitaria de su marca SKIMS, con motivo de la temporada navideña.
Kim Kardashian pone a trabajar a su hija: North West protagoniza campaña de SKIMS
En medio de las críticas que ha recibido North West por su forma de vestir, Kim Kardashian lanzó a la niña de 12 años como protagonista de la nueva campaña navideña de SKIMS en colaboración con Cactus Plant Flea Market, cuya colección saldrá a la venta el 20 de noviembre.
En el video y las fotos de promoción, la hija de Kanye West luce largas trenzas con reflejos azules y un collar con su nombre, mientras posa con un conjunto de la marca de su mamá, en un set conformado por un comedor decorado para Navidad.
A diferencia del mes pasado, cuando se dejó ver con tatuajes y piercings falsos para divertirse con sus amigos, esta vez North West aparece sin esos accesorios, aunque sí parece llevar un ligero maquillaje para su trabajo como modelo.
A pesar de que la hija mayor de Kim Kardashian lleva un look más acorde a su edad, no ha estado exenta de críticas: desde señalamientos en redes por su peinado llamativo hasta cuestionamientos sobre su imagen pública a tan temprana edad.
Kim Kardashian sale en defensa de North West tras meses de críticas por su forma de vestir
Desde hace varios meses, North West ha estado en el centro de la controversia debido a sus elecciones de vestuario, que muchos usuarios en redes consideran demasiado maduras para su edad.
La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West ha sido objeto de comentarios constantes, especialmente cuando aparece con maquillajes llamativos, peinados extravagantes o accesorios considerados “adultos”.
Ante la ola de críticas, Kim Kardashian no ha dudado en salir en defensa de su hija. La empresaria ha explicado en varias ocasiones que North siempre ha tenido un fuerte sentido de la moda y que disfruta expresarse a través de su estilo, algo que ella como madre respeta y apoya.
Kim también ha señalado que, al crecer en una familia donde el diseño y la estética son parte del día a día, es natural que North experimente y juegue con su imagen.
Kardashian ha pedido al público que permita a su hija ser creativa sin juzgarla tan duramente, subrayando que North solo tiene 12 años y aún está descubriendo quién es.