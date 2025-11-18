¿Intentaron reclutarla? Paris Hilton habla por primera vez sobre su supuesta conexión con Jeffrey Epstein

Paris Hilton por fin habló de una de las teorías más polémicas que la vinculan con el escándalo Epstein-Maxwell. La empresaria aseguró en una reciente entrevista que no recuerda haber conocido a Ghislaine Maxwell, quien fue cómplice de Jeffrey Epstein, y calificó la acusación de un posible reclutamiento como un caso más de que su nombre es utilizado para generar información falsa y sensacionalista.
Paris Hilton habló por primera vez ante un rumor que resurgió con fuerza en redes y medios internacionales: la posibilidad de que Ghislaine Maxwell , cómplice de Jeffrey Epstein, hubiera intentado reclutarla para el depredador sexual, poco después de que la empresaria terminara la secundaria.
El señalamiento proviene de la docuserie de 2020 “Sobreviviendo a Jeffrey Epstein”, donde Christopher Mason, un compositor contratado por Maxwell para escribir una canción en el 40 cumpleaños de Epstein, afirmó que había escuchado de un amigo que ella tenía un interés perverso en reclutar a Hilton.
Según Mason, Maxwell vio a Hilton en una reunión social, preguntó quién era y expresó su deseo de que la presentaran a Epstein.
Ante los rumores, Paris señaló: “No recuerdo haberla conocido”, dijo Hilton, de 44 años, al Times de Londres. “Soy un nombre perfecto para generar clics”, agregó.
Otra de las situaciones que habría alimentaron la especulación es que existen unas fotos que fueron tomadas durante el desfile de moda de Anand Jon el 18 de septiembre de 2000, se ve a Hilton platicando con el ahora presidente Trump y Maxwell.
En aquel entonces, Paris tenía solo 19 años y se había graduado del Convento del Sagrado Corazón en Manhattan el año anterior.
¿Quién es Ghislaine Maxwell, la mujer detrás del imperio de Jeffrey Epstein?
Ghislaine Maxwell es una socialité británica-estadounidense conocida por su estrecha relación con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.
Hija del magnate de los medios Robert Maxwell, Ghislaine creció en un entorno de riqueza, influencia política y conexiones internacionales. Tras la muerte de su padre en 1991, se trasladó a Estados Unidos, donde se integró rápidamente en los círculos sociales más poderosos de Nueva York.
Durante años, fue vista como la mano derecha de Epstein: administraba sus propiedades, organizaba eventos y mantenía vínculos con celebridades, empresarios y figuras políticas. Sin embargo, múltiples testimonios la señalaron como la persona que reclutaba, manipulaba y facilitaba el acceso de menores a Epstein.
En 2021, Maxwell fue declarada culpable en un tribunal federal de Estados Unidos por tráfico sexual de menores, conspiración y otros cargos relacionados con la red de explotación operada junto a Epstein. Actualmente cumple una sentencia de prisión, convirtiéndose en una de las figuras más polémicas asociadas al caso Epstein.