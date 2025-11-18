¿Intentaron reclutarla? Paris Hilton habla por primera vez sobre su supuesta conexión con Jeffrey Epstein

Paris Hilton niega haber sido reclutada por Jeffrey Epstein

Paris Hilton habló por primera vez ante un rumor que resurgió con fuerza en redes y medios internacionales: la posibilidad de que Ghislaine Maxwell , cómplice de Jeffrey Epstein, hubiera intentado reclutarla para el depredador sexual, poco después de que la empresaria terminara la secundaria.

El señalamiento proviene de la docuserie de 2020 “Sobreviviendo a Jeffrey Epstein”, donde Christopher Mason, un compositor contratado por Maxwell para escribir una canción en el 40 cumpleaños de Epstein, afirmó que había escuchado de un amigo que ella tenía un interés perverso en reclutar a Hilton.

Según Mason, Maxwell vio a Hilton en una reunión social, preguntó quién era y expresó su deseo de que la presentaran a Epstein.

Paris Hilton (Selene Alaide)

Ante los rumores, Paris señaló: “No recuerdo haberla conocido”, dijo Hilton, de 44 años, al Times de Londres. “Soy un nombre perfecto para generar clics”, agregó.

Otra de las situaciones que habría alimentaron la especulación es que existen unas fotos que fueron tomadas durante el desfile de moda de Anand Jon el 18 de septiembre de 2000, se ve a Hilton platicando con el ahora presidente Trump y Maxwell.

En aquel entonces, Paris tenía solo 19 años y se había graduado del Convento del Sagrado Corazón en Manhattan el año anterior.