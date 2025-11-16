El prometido de Lady Gaga comparte cómo avanza la planificación de su esperada boda

El prometido de Lady Gaga, Michael Polansky , compartió detalles sobre la planeación de su boda con la cantante. El empresario reveló que él y la intérprete de “Bad Romance” mantienen conversaciones constantes sobre el gran día, afinando cada aspecto de su inminente enlace.
Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga , compartió nuevos detalles sobre la planeación de su boda con la cantante. El empresario explicó que ambos hablan con frecuencia sobre el enlace y trabajan juntos en la organización de cada aspecto del esperado evento.
“Hablamos de ello todo el tiempo”, dijo Polansky en una entrevista para la portada de Rolling Stone. “Tenemos estos descansos, y son tentadores. Es como decir: 'Vale, ¿podemos casarnos este fin de semana?'”
Michael, de 42 años, señaló que él y Gaga, de 39, quieren que su boda sea íntima pero que aún así se sienta especial: “No queremos una boda muy grande, pero queremos disfrutarla”, dijo. “En muchos sentidos, ya nos sentimos casados, así que no creo que vaya a cambiar mucho”.
Aunque la pareja aún no tiene una fecha definida, planean casarse “pronto” y contemplan celebrar la boda durante o después de la gira Mayhem Ball.
Lady Gaga quiere tener hijos con Michael Polansky
En la entrevista, Lady Gaga habló con entusiasmo sobre su relación con Michael Polansky y destacó que él la valora mucho más allá de su faceta como estrella del pop.
“Estar enamorada de alguien que se preocupa por mi verdadero yo marcó una gran diferencia”, aseguró la cantante. Sin embargo, Gaga también tuvo que reaprender quién era realmente debajo de su imagen pública.
“¿Cómo aprendes a ser tú mismo con alguien cuando no sabes cómo ser tú mismo con nadie?”, preguntó. Afortunadamente, la cantante siente que ahora es “una persona sana e íntegra”.
Gaga está segura de que quiere formar una familia con Polansky: “Ser madre es lo que más deseo”, dijo Gaga. “Y él va a ser un padre maravilloso. Estamos muy emocionados por eso”.
La pareja se conoció en una fiesta en 2019 y tuvieron su primera cita unas semanas después.Terminaron pasando la cuarentena junta durante la pandemia de Covid-19 de 2020, y Polansky le propuso matrimonio a la actriz de A Star Is Born en abril de 2024 con un anillo de diamantes.