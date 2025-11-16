El prometido de Lady Gaga comparte cómo avanza la planificación de su esperada boda

El prometido de Lady Gaga comparte detalles de sus planes de boda

Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga , compartió nuevos detalles sobre la planeación de su boda con la cantante. El empresario explicó que ambos hablan con frecuencia sobre el enlace y trabajan juntos en la organización de cada aspecto del esperado evento.

“Hablamos de ello todo el tiempo”, dijo Polansky en una entrevista para la portada de Rolling Stone. “Tenemos estos descansos, y son tentadores. Es como decir: 'Vale, ¿podemos casarnos este fin de semana?'”

Lady Gaga y Michael Polansky (Getty Images)

Michael, de 42 años, señaló que él y Gaga, de 39, quieren que su boda sea íntima pero que aún así se sienta especial: “No queremos una boda muy grande, pero queremos disfrutarla”, dijo. “En muchos sentidos, ya nos sentimos casados, así que no creo que vaya a cambiar mucho”.

Aunque la pareja aún no tiene una fecha definida, planean casarse “pronto” y contemplan celebrar la boda durante o después de la gira Mayhem Ball.