Tommy Lee Jones y su familia se pronuncian tras la muerte de su hija Victoria

Tommy Lee Jones rompe el silencio tras la muerte de su hija Victoria

Tommy Lee Jones y su familia se pronunciaron por primera vez tras la muerte de su hija Victoria a los 34 años.

Victoria Jones, hija de Tommy Lee, fue encontrada sin vida en un hotel en San Francisco. (Getty Images)

"Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones", escribió la familia en un comunicado publicado por el portal TMZ la noche de este 2 de enero. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias. La declaración estaba firmada por: La familia de Victoria Kafka Jones.

El jueves se dio a conocer la noticia de que Victoria Jones fue encontrada inconsciente en el piso 14 del hotel Fairmont de San Francisco en la mañana.



La llamada al 911 realizada el día de Año Nuevo, obtenida por el sitio de noticias, alertó sobre una posible sobredosis tras reportarse un “cambio de color”, término que suele referirse a la cianosis, una decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por la falta de oxígeno en la sangre.

Pese a que algunas personas intentaron reanimar a Victoria con maniobras de RCP y los paramédicos continuaron los esfuerzos a su llegada, fue declarada muerta en el lugar.