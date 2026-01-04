Tommy Lee Jones y su familia se pronuncian tras la muerte de su hija Victoria

El actor Tommy Lee Jonesy su familia se pronunciaron por primera vez tras la inesperada muerte de su hija Victoria, de 34 años.
La exactriz fue encontrada sin vida en un hotel de lujo en San Francisco, California, durante la madrugada de Año Nuevo. Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido de inmediato las circunstancias del fallecimiento.
Tommy Lee Jones rompe el silencio tras la muerte de su hija Victoria
Tommy Lee Jones y su familia se pronunciaron por primera vez tras la muerte de su hija Victoria a los 34 años.
"Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones", escribió la familia en un comunicado publicado por el portal TMZ la noche de este 2 de enero. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias. La declaración estaba firmada por: La familia de Victoria Kafka Jones.
El jueves se dio a conocer la noticia de que Victoria Jones fue encontrada inconsciente en el piso 14 del hotel Fairmont de San Francisco en la mañana.
La llamada al 911 realizada el día de Año Nuevo, obtenida por el sitio de noticias, alertó sobre una posible sobredosis tras reportarse un “cambio de color”, término que suele referirse a la cianosis, una decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por la falta de oxígeno en la sangre.
Pese a que algunas personas intentaron reanimar a Victoria con maniobras de RCP y los paramédicos continuaron los esfuerzos a su llegada, fue declarada muerta en el lugar.
¿De qué murió Victoria, la hija de Tommy Lee Jones?
Hasta ahora, la causa de la muerte de Victoria no ha sido determinada. El Departamento de Policía de San Francisco informó que no se encontraron drogas, indicios de un delito ni elementos que apunten a un suicidio.
Un representante del hotel emitió un comunicado a Page Six en el que declaró: “Estamos profundamente entristecidos por un incidente que ocurrió en el hotel el 1 de enero de 2026. Nuestras más sinceras condolencias están con la familia y los seres queridos durante este momento tan difícil, señaló. “El equipo del hotel está cooperando activamente y apoyando a las autoridades policiales en el marco de la investigación en curso”.
Victoria tuvo una breve carrera actoral cuando era niña, trabajando con su padre en Hombres de negro II y Los tres entierros de Melquiades Estrada, también apareció en un episodio de One Tree Hill en 2003.
La hija menor de Tommy Lee Jones, quien en ocasiones lo acompañó en alfombras rojas, se mantuvo alejada de los reflectores en los años posteriores, periodo en el que acumuló algunos antecedentes legales.
Victoria fue arrestada al menos en dos ocasiones en el condado de Napa, California, durante el año previo a su fallecimiento. El primer incidente ocurrió en abril de 2025, cuando enfrentó cargos por obstrucción a un oficial de paz, consumo o estar bajo la influencia de una sustancia controlada, así como posesión de una sustancia controlada de tipo narcótico.