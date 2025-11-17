Tom Cruise y Sydney Sweeney sorprenden con su inesperada "complicidad" en los Governors Awards 2025

Tom Cruise y Sydney Sweeney juntos en los Governors Awards 2025

Tom Cruise y Sydney Sweeney se convirtieron en una de las duplas más comentadas de los Governors Awards 2025, ceremonia que se llevó a cabo en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, donde celebridades de Hollywood como Anya Taylor Joy, Jacob Elordi, Emily Blunt, Dakota Johnson, entre otras, se reunieron para celebrar a los grandes nombres de la industria.

Sydney Sweeney fue captada platicando con Tom Cruise durante los Governor Awards 2025. (Getty Images)

En un momento de la noche, el actor de 63 años se mostró relajado y de gran ánimo, interactuando con colegas y amigos. Pero hubo un encuentro en particular el que acaparó la atención del público: Cruise fue captado platicando animadamente con Sydney Sweeney, quien llegó al evento con un vestido de Miu Miu

En el video, difundido en redes sociales, ambos aparecen compartiendo risas y gestos de complicidad, generando especulaciones sobre una posible nueva amistad en Hollywood.

sydney sweeney & tom cruise at the 16th governors awards

pic.twitter.com/fdYNa3X3d2 — 𝓕avs (@favspopculture) November 17, 2025

Según, Page six, en un punto de la conversación (la cual, según testigos, habría durado varios minutos), la actriz de "Euphoria" bromeó diciendo que nunca había conducido un bote; Cruise respondió con una sonrisa amplia, lo que demostró el tono relajado y amigable de su interacción.

Y es que el contexto no es menor: Cruise acaba de romper su relación con Ana de Armas, y su aparición con Sweeney ha generado más interés en su vida personal.

Mientras tanto, la actriz se encuentra enfocada en su carrera, promocionando la nueva biopic Christy, y disfrutando de su relación con el productor musical Scooter Braun.