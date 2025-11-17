Tom Cruise y Sydney Sweeney sorprenden con su inesperada "complicidad" en los Governors Awards 2025

En una noche llena de celebridades y emociones, Tom Cruise y Sydney Sweeney protagonizaron uno de los momentos más comentados de los Governors Awards 2025. En medio de la ceremonia, ambos actores fueron vistos sonriendo y platicando, lo que ha desatado especulaciones sobre una nueva amistad en el mundo del cine.
Tom Cruise y Sydney Sweeney juntos en los Governors Awards 2025
Tom Cruise y Sydney Sweeney se convirtieron en una de las duplas más comentadas de los Governors Awards 2025, ceremonia que se llevó a cabo en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles, donde celebridades de Hollywood como Anya Taylor Joy, Jacob Elordi, Emily Blunt, Dakota Johnson, entre otras, se reunieron para celebrar a los grandes nombres de la industria.
En un momento de la noche, el actor de 63 años se mostró relajado y de gran ánimo, interactuando con colegas y amigos. Pero hubo un encuentro en particular el que acaparó la atención del público: Cruise fue captado platicando animadamente con Sydney Sweeney, quien llegó al evento con un vestido de Miu Miu
En el video, difundido en redes sociales, ambos aparecen compartiendo risas y gestos de complicidad, generando especulaciones sobre una posible nueva amistad en Hollywood.
sydney sweeney & tom cruise at the 16th governors awards— 𝓕avs (@favspopculture) November 17, 2025
Según, Page six, en un punto de la conversación (la cual, según testigos, habría durado varios minutos), la actriz de "Euphoria" bromeó diciendo que nunca había conducido un bote; Cruise respondió con una sonrisa amplia, lo que demostró el tono relajado y amigable de su interacción.
Y es que el contexto no es menor: Cruise acaba de romper su relación con Ana de Armas, y su aparición con Sweeney ha generado más interés en su vida personal.
Mientras tanto, la actriz se encuentra enfocada en su carrera, promocionando la nueva biopic Christy, y disfrutando de su relación con el productor musical Scooter Braun.
Tom Cruise recibe un Óscar honorario en los Governors Awards 2025
Tom Cruise vivió una de las noches más significativas de su carrera durante los Governors Awards 2025, donde fue reconocido con un Óscar honorario por su impacto en la industria cinematográfica a lo largo de más de cuatro décadas.
El homenaje destacó su dedicación a realizar sus propias escenas de riesgo, su compromiso con la experiencia cinematográfica en pantalla grande y su capacidad para reinventarse a través de sagas como Mission: Impossible, Top Gun y Jack Reacher.
Durante su discurso, Cruise se mostró visiblemente emocionado, agradeciendo al público, a sus colegas y a los cineastas que lo han acompañado en su camino. También habló sobre el poder del cine para unir a las personas, recordando cómo su pasión por contar historias ha guiado cada etapa de su vida profesional.
“El cine me lleva a recorrer el mundo”, dijo Cruise. “Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos”.
El Óscar honorario marca un hito en la carrera de Cruise, quien rara vez había sido reconocido por la Academia a pesar de su relevancia global. Con este galardón, la institución celebra no solo su trabajo en pantalla, sino también su influencia en la producción de grandes franquicias y su papel como una de las últimas verdaderas estrellas del sistema hollywoodense.