Tras semanas de tensiones y conflictos internos, Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, y su socio tailandés Nawat Itsaragrisil se reunieron en Tailandia a vísperas de que se lleve a cabo del certamen de 2025. A pesar de sus diferencias públicas, la cita parece marcar una reconciliación, al menos temporal.
Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil firman la paz: Así fue su inesperada reconciliación a pocos días de Miss Universe
Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil se reconcilian a vísperas de Miss Universe
El certamen de Miss Universe 2025 vivió momentos de incertidumbre en las últimas semanas por la controversia alrededor de Fátima Bosch , quien fue llamada "tonta" por parte de Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de la organización de Miss Universe, durante la concentración del certamen.
Dicho acontecimiento habría provocado tensiones internas entre el mexicano Raúl Rocha, presidente y dueño del 50% del certamen, y su socio tailandés, Nawat.
Sin embargo, los desacuerdos, que en su momento amenazaron con afectar la organización del certamen, finalmente encontraron una salida gracias a la intervención de Omar Harfouch, reconocido empresario y miembro del jurado.
De acuerdo con medios internacionales, Harfouch organizó una llamada telefónica entre Rocha e Itsaragrisil, en la que los dos líderes pudieron aclarar malentendidos y aliviar la tensión acumulada en las últimas semanas.
Tras este primer acercamiento, los tres se reunieron en Bangkok, Tailandia, donde finalmente Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil sellaron su reconciliación. La reunión permitió restablecer una relación de trabajo cordial y fortalecer la coordinación de cara al certamen de Miss Universe, que se celebrará próximamente.
Fue Nawat Itsaragrisil, quien nos hizo testigos de su inesperada reunión a través de sus redes sociales, donde publicó fotos y videos junto al presidente de la Organización Miss Universe.
¿Quién es Raúl Rocha? El empresario mexicano detrás de Miss Universe
Raúl Rocha Cantú es un empresario y ejecutivo mexicano ampliamente conocido por su rol como presidente de la organización Miss Universe.
Antes de involucrarse en el certamen internacional, Rocha era conocido por ser propietario del Casino Royale en Monterrey, escenario en 2011 de un ataque que dejó 52 víctimas fatales.
Aunque aquel trágico suceso afectó su reputación y lo llevó a replantear su estrategia empresarial, también marcó el inicio de su diversificación. Posteriormente fundó Legacy Holding Group, un conglomerado con inversiones en energía, tecnología, aviación, entretenimiento y diversos sectores industriales.
Rocha Cantú formalizó su entrada al mundo de los certámenes de belleza en 2024, adquiriendo el 50 % de Miss Universo junto a Anne Jakkaphong Jakrajutatip.
Desde entonces, ha ejercido un rol clave en la reorganización de la franquicia mexicana, incluyendo la destitución de Lupita Jones como directora nacional, lo que generó tensiones internas y cuestionamientos sobre prácticas de inclusión y manejo de candidatas transgénero, casadas o mayores de 40 años.