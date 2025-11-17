Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil firman la paz: Así fue su inesperada reconciliación a pocos días de Miss Universe

Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil se reconcilian a vísperas de Miss Universe

El certamen de Miss Universe 2025 vivió momentos de incertidumbre en las últimas semanas por la controversia alrededor de Fátima Bosch , quien fue llamada "tonta" por parte de Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de la organización de Miss Universe, durante la concentración del certamen.

Dicho acontecimiento habría provocado tensiones internas entre el mexicano Raúl Rocha, presidente y dueño del 50% del certamen, y su socio tailandés, Nawat.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

Sin embargo, los desacuerdos, que en su momento amenazaron con afectar la organización del certamen, finalmente encontraron una salida gracias a la intervención de Omar Harfouch, reconocido empresario y miembro del jurado.

De acuerdo con medios internacionales, Harfouch organizó una llamada telefónica entre Rocha e Itsaragrisil, en la que los dos líderes pudieron aclarar malentendidos y aliviar la tensión acumulada en las últimas semanas.

Tras este primer acercamiento, los tres se reunieron en Bangkok, Tailandia, donde finalmente Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil sellaron su reconciliación. La reunión permitió restablecer una relación de trabajo cordial y fortalecer la coordinación de cara al certamen de Miss Universe, que se celebrará próximamente.

Omar Harfouch, Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil se reunieron en Tailandia. (Instagram)

Fue Nawat Itsaragrisil, quien nos hizo testigos de su inesperada reunión a través de sus redes sociales, donde publicó fotos y videos junto al presidente de la Organización Miss Universe.