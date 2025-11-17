Cristian Castro pone fin a los rumores: esto dijo sobre su ruptura con Mariela Sánchez y la supuesta infidelidad

Cristian Castro desmiente infidelidad a Mariela Sánchez

En una entrevista con el canal argentino Canal Siete, Cristian Castro explicó que su relación con Mariela Sánchez se había ido deteriorando durante meses y que su separación no fue consecuencia de una infidelidad: “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné. Está hablado desde hace meses. Venimos, lamentablemente, perdiendo armonía, perdiendo cosas esenciales de la relación”, afirmó.

"Hubo mucha fricción en los últimos meses y ya estaba hablado que llegando a Córdoba, probablemente nos separábamos. Hemos luchado mucho, pero no tuvimos buena estabilidad", señaló.

El cantante también negó cualquier tipo de infidelidad: “No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno”, expresó el hijo de Verónica Castro.

Mariela Sánchez y Cristian Castro (Instagram)

Sobre su cercanía con la fan, identificada como Marcela de Filippis, el intérprete de "Azul" aclaró que ella se acercó a él como amiga para apoyarlo en el dolor que le provocó su ruptura con Mariela. Además, dejó en claro que no busca ningún romance por el momento.

“(Marcela) Vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo… Ella no está conmigo. Yo no voy a tener novia hoy ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar", finalizó.

