En medio de la polémica que desató su ruptura con Mariela Sánchez, Cristian Castro se pronunció y reveló que no le fue infiel a su exprometida, desmintiendo los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Marcela de Filippis, presidenta de uno de sus clubs de fans.
Cristian Castro pone fin a los rumores: esto dijo sobre su ruptura con Mariela Sánchez y la supuesta infidelidad
Cristian Castro desmiente infidelidad a Mariela Sánchez
En una entrevista con el canal argentino Canal Siete, Cristian Castro explicó que su relación con Mariela Sánchez se había ido deteriorando durante meses y que su separación no fue consecuencia de una infidelidad: “Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné. Está hablado desde hace meses. Venimos, lamentablemente, perdiendo armonía, perdiendo cosas esenciales de la relación”, afirmó.
"Hubo mucha fricción en los últimos meses y ya estaba hablado que llegando a Córdoba, probablemente nos separábamos. Hemos luchado mucho, pero no tuvimos buena estabilidad", señaló.
cristian castro pic.twitter.com/i3aECeEne1— SQP (@sqp_archivos) November 17, 2025
El cantante también negó cualquier tipo de infidelidad: “No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno”, expresó el hijo de Verónica Castro.
Sobre su cercanía con la fan, identificada como Marcela de Filippis, el intérprete de "Azul" aclaró que ella se acercó a él como amiga para apoyarlo en el dolor que le provocó su ruptura con Mariela. Además, dejó en claro que no busca ningún romance por el momento.
“(Marcela) Vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo… Ella no está conmigo. Yo no voy a tener novia hoy ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar", finalizó.
Mariela Sánchez rompe el silencio: así fue como Cristian Castro terminó con ella
A través de una entrevista para el programa argentino A la tarde, Mariela Sánchez habló por primera vez tras anunciar su separación con Cristian Castro y dio detalles contundentes sobre cómo terminó su relación.
Según la empresaria argentina, no fue ella quien decidió dar por concluido el noviazgo: “Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó.”
En su declaración, destacó que entre ellos había diferencias profundas: “Ya hay varios errores. Tenemos dos mundos distintos". Además, confesó sentirse agotada por las constantes críticas, los rumores y la presión mediática: “Estoy explotada, tengo que trabajar, no estuve un año en mi casa".
Uno de los factores que, según Mariela, pesó en la ruptura fue la aparición de una fan de Castro en su vida: “Me estoy enterando por ustedes… me quedo helada”, dijo al referirse a imágenes en las que él aparece con otra mujer.
También mencionó que existieron audios filtrados donde ella hablaba mal del cantante: “Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible".
A pesar del fin de su historia juntos, Mariela mantiene un tono respetuoso hacia Cristian. “Lo respeto muchísimo… él tiene todo su derecho cuando termina una relación de no estar solo”, expresó.