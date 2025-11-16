Una emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

El 16 de octubre de 2025 se cumplió un año de la muerte del cantante Liam Payne, quien falleció a los 31 años al caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.
Ahora salió a la luz la carta que Taylor Swift le escribió al exintegrante de One Direction en 2017, la cual será subastada próximamente.
La carta Taylor Swift le escribió a Liam Payne será subastada
La nota manuscrita que Taylor Swift escribió aLiam Payne será subastada el próximo mes de diciembre. Así lo anunció la casa británica Omega Auctions, que incluyó el manuscrito de la cantante en su próxima venta dedicada a memorabilia musical.
En la dulce nota, fechada el 12.1.17, la intérprete de the fate of ophelia le dijo al exintegrante de One Direction que siempre lo había estado apoyando en su carrera en solitario.
La carta saldrá a subasta el 2 de diciembre con Omega Auctions. El artículo está valorado entre 5.000 y 10.000 libras esterlinas (entre 6.500 y 13.150 dólares aproximadamente) en la página web de la casa de subastas .
Según la descripción, la nota se le entregó al cantante antes de sus respectivas actuaciones en el Capital FM Jingle Bell Ball de ese año en el O2 Arena de Londres. Swift y Payne actuaron en el concierto el 10 de diciembre de 2017.
¿Qué dice la carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne?
La carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne dice: “¡Liam, cuánto tiempo sin verte! Me alegro mucho por ti, ¡lo estás haciendo genial! Estoy obsesionada con 'Bedroom Floor'. Es genial verte desde lejos, siempre te estoy animando. ¡Mucha suerte esta noche!”.
Estaba firmada por Swift y venía en un sobre con la palabra “Liam” y estrellas en el frente, sellado con un sello de cera personalizado con la letra “T”. En el reverso también se leía Nashville, Tennessee, la ciudad a la que la cantante se mudó en su adolescencia para dedicarse a su carrera musical.
Payne lanzó su sencillo “Bedroom Floor” en octubre de ese mismo año, después de debutar como solista con “Strip That Down” tras el hiato indefinido de One Direction en 2016.
Según la descripción publicada por la casa de subastas, el cantante entregó la nota a un “colaborador cercano” poco tiempo después de recibirla.