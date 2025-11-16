Una emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017 será subastada

La carta Taylor Swift le escribió a Liam Payne será subastada

La nota manuscrita que Taylor Swift escribió a Liam Payne será subastada el próximo mes de diciembre. Así lo anunció la casa británica Omega Auctions, que incluyó el manuscrito de la cantante en su próxima venta dedicada a memorabilia musical.

Taylor Swift (Getty Images)

En la dulce nota, fechada el 12.1.17, la intérprete de the fate of ophelia le dijo al exintegrante de One Direction que siempre lo había estado apoyando en su carrera en solitario.

La carta saldrá a subasta el 2 de diciembre con Omega Auctions. El artículo está valorado entre 5.000 y 10.000 libras esterlinas (entre 6.500 y 13.150 dólares aproximadamente) en la página web de la casa de subastas .



Expecting serious interest in this. An original handwritten note from #TaylorSwift to Liam Payne, December 2017. Offered in our 'Showcase' sale of music memorabilia, 2nd December. https://t.co/qdH6M4cctB pic.twitter.com/RseXrC9rAj — Omega Auctions (@OmegaAuctions) November 12, 2025

Según la descripción, la nota se le entregó al cantante antes de sus respectivas actuaciones en el Capital FM Jingle Bell Ball de ese año en el O2 Arena de Londres. Swift y Payne actuaron en el concierto el 10 de diciembre de 2017.