Mogwai están listos para "alimentarse de la multitud" en el Corona Capital 2025

'The Bad Fire' nació durante un período difícil para Mogwai marcado por pérdidas y enfermedades

¿Cómo influyeron esas experiencias en el resultado final del álbum?

Stuart Braithwaite: Mmm... "no sé" es la respuesta. Sé que fue difícil crear el álbum, escribir las canciones, porque fue complicado reunirnos; la pequeña de Barry estaba realmente enferma, así que él no estuvo presente.

Se unió más tarde al proceso. Pero cuando finalmente nos metimos en ello, no lo sé, de hecho creo que el álbum parece bastante alegre.

Así que no sé si fue tal vez solo alivio o simplemente el tipo de música que estábamos escribiendo, pero, sí, en realidad no sé si el álbum refleja realmente algún tipo de trauma.

INDIO, CA - APRIL 12: Musician Stuart Braithwaite of Mogwai performs onstage during day 2 of the 2014 Coachella Valley Music & Arts Festival at the Empire Polo Club on April 12, 2014 in Indio, California. (Photo by Jason Kempin/Getty Images for Coachella) (Jason Kempin para Getty Images.)

'The Bad Fire' es una expresión escocesa que alude al infierno

Entonces, ¿qué representa ese concepto para ti en este punto de la historia de Mogwai y también con el álbum?

Stuart: Sí, quiero decir, supongo que alude, alude a las dificultades, pero simplemente pensamos que era gracioso porque es algo que la gente le dice a los niños.

Es algo que recordamos de nuestra infancia, como a nuestros abuelos diciéndonos que iríamos al bad fire. Es nostálgico, y es gracioso a la vez.

Podrían escuchar el álbum con esa idea porque la música es seria. Quiero decir, esa es una cosa de la banda: nuestra música es siempre bastante pesada y seria, y los títulos de las canciones son a menudo bastante graciosos.

Y como personas somos muy graciosos. Así que hay muchas contradicciones.

INDIO, CA - APRIL 12: Mogwai performs onstage during day 2 of the 2014 Coachella Valley Music & Arts Festival at the Empire Polo Club on April 12, 2014 in Indio, California. (Photo by Jason Kempin/Getty Images for Coachella) (Jason Kempin para Getty Images.)

¿Qué aprendieron sobre sí mismos mientras hacían este álbum?

Stuart: Supongo que aprendimos que podíamos trabajar rápido porque tuvimos que juntarlo todo en un período de tiempo bastante corto y, sí, creo que después de haber pasado por un momento difícil, probablemente nuestras amistades se han fortalecido.

Así que creo que probablemente nos dimos cuenta de que realmente podemos confiar el uno en el otro. Así que, sí, creo que eso es algo que tal vez aprendimos.

JERSEY CITY, NJ - AUGUST 02: Dominic Aitchison and Stuart Braithwaite of Mogwai performs on stage during the 2009 All Points West Music & Arts Festival at Liberty State Park on August 2, 2009 in Jersey City, New Jersey. (Photo by Jason Kempin/Getty Images) (Jason Kempin/Getty Images)

En estos 25 años en la industria, ¿qué los sigue motivando a crear nueva música?

Stuart: Supongo que siempre piensas que puedes hacerlo mejor, ¿sabes? Por ejemplo, estoy muy orgulloso de los discos. Estoy orgulloso de muchos de nuestros discos, pero siempre crees que puedes hacerlo mejor y, sí.

Y es divertido, sí, simplemente disfrute, disfrute y la búsqueda de la perfección. Hay mucha gente más joven en los shows y definitivamente hay gente que viene a los shows que no había nacido [cuando debutamos].

Eso se siente realmente especial para mí, ¿sabes?, que esté trascendiendo diferentes generaciones, no quiero ser una de esas bandas que simplemente aparece y toca su gran canción de hace 20 años, ¿sabes?, siempre quiero ser algo actual.

Somos una banda activa. Estas son canciones que escribimos recientemente y así que esa también es una motivación.

JERSEY CITY, NJ - AUGUST 02: Stuart Braithwaite of Mogwai performs on stage during the 2009 All Points West Music & Arts Festival at Liberty State Park on August 2, 2009 in Jersey City, New Jersey. (Photo by Jason Kempin/Getty Images) (Jason Kempin/Getty Images)

Muchos fans sienten que Mogwai se ha convertido en una especie de refugio emocional para ellos, ¿eso les da algún sentido de responsabilidad?

Stuart: Simplemente me enorgullece, ¿sabes? Simplemente me enorgullece y y quiero decir, también lo es para nosotros.

Quiero decir, como, ya sabes, esta es la música, la banda sonora de toda nuestra vida. Desde que yo tenía... Estoy tratando de recordar. Probablemente solo tenía 17 años cuando empecé la banda.

Así que, éramos solo chicos jóvenes. Así que hemos tenido esta conexión con la música y entre nosotros durante mucho tiempo. Así que, sí, y saber que estamos compartiendo eso con otras personas es realmente especial.

¿Y hay algo que todavía quieran explorar musicalmente que no hayas intentado aún?

Stuart: Toneladas [de sonidos]. Toneladas, sí. Es difícil incluso definirlo, pero, quiero decir... Debe haber otras otras formas de tocar, otros instrumentos, otros músicos con los que tocar.

Así que sentimos que definitivamente no estamos al final de nuestro viaje. Creo que hay más por venir.

LAS VEGAS, NEVADA - AUGUST 18: Keyboardist/guitarist Barry Burns of Mogwai performs during Psycho Las Vegas at the Mandalay Bay Events Center on August 18, 2019 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) (Ethan Miller/Getty Images)

Para Mogwai, sus fans son lo más importante, y su conexión con el público mexicano es algo que valoran mucho.