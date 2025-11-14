¿Se presentarán? Christian Nodal y sus papás tienen audiencia por su pleito con Universal Music

Nodal y sus papás tienen audiencia por el caso vs. Universal Music

Según lo trascendido, Universal Music sostiene que las firmas falsificadas habrían sido utilizadas para adjudicarse la titularidad de varias canciones, lo que implicaría delitos relacionados con derechos de autor y posible fraude. Nodal actualmente pertenece a Sony Music, pero las acusaciones derivan de su antigua relación contractual con Universal.

Christian Nodal enfrenta acusaciones por parte de Universal Music (Getty Images)

La periodista Rosario Murrieta presentó un documento oficial que confirma que un juez ya ordenó la diligencia para formular imputación. Murrieta leyó textualmente: “Se advierte que se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, la madre de Cristian Jesús Jaime González Terrazas, su papá y el propio Cristian Jesús González Nodal… se fija la audiencia para las 14 horas con 35 minutos del 18 de noviembre de 2025”. Esta información fue presentada como noticia de último minuto en el programa de este viernes.