El conflicto legal entre Christian Nodal, sus padres y la disquera Universal Music dio un giro importante luego de que Ventaneando revelara en vivo que ya existe fecha oficial para la audiencia en la que se formularán imputaciones en contra del cantante y de sus progenitores. El pleito, que comenzó cuando Universal los acusó de falsificación de firmas en más de treinta contratos, sigue avanzando sin acuerdos entre las partes.
¿Se presentarán? Christian Nodal y sus papás tienen audiencia por su pleito con Universal Music
Nodal y sus papás tienen audiencia por el caso vs. Universal Music
Según lo trascendido, Universal Music sostiene que las firmas falsificadas habrían sido utilizadas para adjudicarse la titularidad de varias canciones, lo que implicaría delitos relacionados con derechos de autor y posible fraude. Nodal actualmente pertenece a Sony Music, pero las acusaciones derivan de su antigua relación contractual con Universal.
La periodista Rosario Murrieta presentó un documento oficial que confirma que un juez ya ordenó la diligencia para formular imputación. Murrieta leyó textualmente: “Se advierte que se encuentra pendiente de ser atendida la solicitud de audiencia para formular imputación en contra de Silvia Cristina Nodal Jiménez, la madre de Cristian Jesús Jaime González Terrazas, su papá y el propio Cristian Jesús González Nodal… se fija la audiencia para las 14 horas con 35 minutos del 18 de noviembre de 2025”. Esta información fue presentada como noticia de último minuto en el programa de este viernes.
¿Qué consecuencias puede enfrentar Nodal en su pleito contra Universal Music?
En Ventaneando también se destacó que, de no llegar a un acuerdo con la disquera antes de la fecha establecida, el proceso podría avanzar a consecuencias más severas. El panel mencionó que, de fracasar una negociación, podrían activarse una orden de búsqueda, una orden de localización o incluso una orden de aprehensión, dependiendo de cómo se desarrolle la carpeta de investigación.
En la emisión se recordó que tanto Nodal como sus padres llevan aproximadamente un mes en esta nueva fase procesal, tiempo durante el cual las autoridades han permitido que ambas partes intenten llegar a un acuerdo. Sin embargo, durante ese lapso no se habría concretado ninguna negociación con Universal, lo que dejó la ruta legal abierta para la sesión judicial.
Nodal vs. Universal Music
Este periodo era clave para detener el avance judicial, pero según la información compartida en el programa, la familia de Nodal no habría aprovechado ese espacio para sentarse a la mesa con Universal Music, lo que mantiene el caso en movimiento y con riesgos procesales crecientes.
El acto procesal del próximo martes 18 de noviembre de 2025 será determinante para conocer si se formalizarán las imputaciones en contra de Christian Nodal y sus padres, o si finalmente se logra un acuerdo de último momento que evite que el conflicto escale a medidas judiciales más severas. El caso continúa siendo uno de los más delicados y mediáticos dentro de la industria musical mexicana.
Con información de Agencia México