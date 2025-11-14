Hombre que atacó a Ariana Grande es acusado de desorden público: podría ir a la cárcel

Ariana Grande es atacada por un fan en la premier de 'Wicked: For Good'

Ariana Grande y otras celebridades asistían a la presentación regional cuando el hombre, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, de 26 años, saltó una valla y corrió hacia la ella.

Videos que se han vuelto virales muestran al hombre rodeando con su brazo a una sorprendida Ariana Grande.



En los videos se ve a la actriz, Cynthia Erivo, que corre entonces para defenderla mientras los guardias de seguridad separan al australiano.

Wen fue acusado el viernes de "alteración del orden público", según mostraron documentos judiciales de Singapur publicados en línea. Se representó a sí mismo y dijo que se declararía culpable, añadieron los documentos.