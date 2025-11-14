Las autoridades de Singapur acusaron este viernes de "alteración al orden público" a un australiano que se abalanzó sobre Ariana Grande durante el estreno asiático de la película "Wicked: For Good".
Hombre que atacó a Ariana Grande es acusado de desorden público: podría ir a la cárcel
Ariana Grande y otras celebridades asistían a la presentación regional cuando el hombre, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, de 26 años, saltó una valla y corrió hacia la ella.
Videos que se han vuelto virales muestran al hombre rodeando con su brazo a una sorprendida Ariana Grande.
@pyjamamann @arianagrande Dear Ariana Grande Thanks for letting me Jump on the Yellow Carpet with You ❤️ #wicked ♬ original sound - Pyjama Man
En los videos se ve a la actriz, Cynthia Erivo, que corre entonces para defenderla mientras los guardias de seguridad separan al australiano.
Wen fue acusado el viernes de "alteración del orden público", según mostraron documentos judiciales de Singapur publicados en línea. Se representó a sí mismo y dijo que se declararía culpable, añadieron los documentos.
Debe comparecer nuevamente ante el tribunal el lunes.
Si es condenado, Wen se enfrenta a una multa de 1,500 dólares, tres meses de cárcel o ambos.
Grande, de 32 años, comenzó su carrera como adolescente en Broadway antes de embarcarse en una exitosa trayectoria como estrella del pop.
En 2017 uno de sus conciertos fue objeto de un atentado. El ataque en el Manchester Arena dejó 22 muertos, más de 1,000 heridos y a ella con un trastorno de estrés postraumático.