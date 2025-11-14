Publicidad

Espectáculos

Esposo de Inés Gómez Mont: difunden foto de la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami

La fotografía confirma el ingreso de Víctor Álvarez Puga al centro migratorio Krome, en Florida, donde permanece detenido mientras avanza el proceso que podría confirmar en su extradición a México.
vie 14 noviembre 2025 09:34 AM
Durante años, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, ha sido identificado por la Fiscalía General de la República como una pieza clave en un presunto esquema de desvío multimillonario de recursos públicos mediante una red de empresas fachada.

Desde 2021 enfrenta órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de una ficha roja de Interpol que lo colocó entre los prófugos más buscados relacionados con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Difunden foto de la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami

Ahora, su caso vuelve a ocupar titulares: por primera vez se difundió una fotografía de su detención en Estados Unidos, confirmando su ingreso al centro migratorio Krome North Service Processing Center, en Miami.

La imagen, tomada en un centro de detención migratoria en Florida, muestra a Álvarez Puga con un look más sencillo que el que solía mostrar en público: cabello corto, barba bien cuidada y una expresión seria mientras es ingresado por autoridades estadounidenses.

Pese a la presión internacional para su localización, Álvarez Puga logró permanecer oculto durante casi cuatro años, hasta que en septiembre pasado fue capturado en una exclusiva zona residencial de Pinecrest, en el sur de Florida.

La misma residencia también fue allanada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes encontraron a su esposa, Inés Gómez Mont, en el lugar.

Aunque la conductora no fue arrestada, también está siendo investigada por presuntas irregularidades migratorias en Estados Unidos, además de enfrentar cargos similares en México.

Cargos y acusaciones contra Víctor Álvarez Puga

Víctor Álvarez Puga es señalado por las autoridades mexicanas como uno de los principales responsables de un esquema de desvío de recursos públicos que involucra cerca de tres mil millones de pesos, a través de empresas "fantasma" durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La FGR lo acusa de formar parte de una red que simulaba servicios para desviar fondos del gobierno federal mediante contratos ficticios, principalmente con la Secretaría de Gobernación.

A pesar de los serios cargos en su contra, el empresario no tiene derecho a fianza y permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center en Florida.

Hasta ahora, la defensa de Álvarez Puga ha solicitado que el proceso se lleve a cabo conforme a las normas internacionales, al tiempo que se cuestiona la validez de las acusaciones en su contra.

