Esposo de Inés Gómez Mont: difunden foto de la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami

Difunden foto de la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami

Ahora, su caso vuelve a ocupar titulares: por primera vez se difundió una fotografía de su detención en Estados Unidos, confirmando su ingreso al centro migratorio Krome North Service Processing Center, en Miami.

La imagen, tomada en un centro de detención migratoria en Florida, muestra a Álvarez Puga con un look más sencillo que el que solía mostrar en público: cabello corto, barba bien cuidada y una expresión seria mientras es ingresado por autoridades estadounidenses.



🚨EXCLUSIVA: Pie de Nota obtuvo la foto policial de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y quien se encuentra detenido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). pic.twitter.com/vVxTcxIcO4 — Pie de Nota (@Piedenota) November 13, 2025

Pese a la presión internacional para su localización, Álvarez Puga logró permanecer oculto durante casi cuatro años, hasta que en septiembre pasado fue capturado en una exclusiva zona residencial de Pinecrest, en el sur de Florida.

La misma residencia también fue allanada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes encontraron a su esposa, Inés Gómez Mont, en el lugar.

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México, confirma el Gobierno (Instagram)

Aunque la conductora no fue arrestada, también está siendo investigada por presuntas irregularidades migratorias en Estados Unidos, además de enfrentar cargos similares en México.