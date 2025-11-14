Entrevista: Alex Kapranos y Bob Hardy de Franz Ferdinand previo a su presentación en el Corona Capital 2025

En el marco de su visita a México para presentarse en el Corona Capital , Alex Kapranos, vocalista y Bob Hardy bajista de Franz Ferdinand hablaron en entrevista con Quién sobre The Human Fear, su nuevo álbum, la forma en que han cambiado como artistas y la conexión especial que mantienen con el público mexicano.
'The Human Fear' aborda la noción del miedo humano. ¿En qué momento surgió este concepto como eje del disco?
Alex: Curiosamente, no mientras lo escribíamos. El tema apareció cuando el álbum ya estaba terminado. A veces solo entiendes las ideas que se repiten cuando miras hacia atrás. No nos gusta trabajar con un concepto rígido, preferimos dejar que las canciones se desarrollen solas. El título vino de una frase de Hooked, una de las últimas canciones cuyos versos finalizamos, y encajó perfectamente con el resto del material.
Desde los inicios de Franz Ferdinand hasta hoy, ¿qué ha cambiado más en ustedes y qué permanece igual?
Alex: Mi talla de zapatos, esa sigue igual, dice entre risas. Pero creo que ahora soy un mejor cantante, o por lo menos uno más seguro. Al principio me aterraba la idea de asumir ese rol.
Bob: Yo definitivamente soy mejor bajista. Y como banda, hemos recuperado la claridad del inicio. Al principio estábamos muy enfocados, luego llegó el éxito, la locura y sí, bebimos demasiado. Después dejamos de hacerlo y volvimos a centrarnos. Es difícil mantener el equilibrio cuando todo se vuelve tan caótico.
Alex: Es que era divertido y aterrador al mismo tiempo: presentaciones enormes, premios, Top of the Pops, los Grammys, los Brit Awards… realmente una locura.
Si pudieran regresar al inicio del grupo con la experiencia actual, ¿qué se dirían?
Alex: Que bebiera menos, aunque mi yo de 23 años no me habría hecho caso. Quizá me recomendaría tomar distancia de la fiesta de vez en cuando, ganar perspectiva. Aunque, si hablamos de viajar al pasado, probablemente llevaría conmigo un libro con resultados de carreras de caballos, como en Volver al Futuro 2. Perder dinero apostando es tradición, comenta mientras ríe.
En entrevistas anteriores han dicho que México les provoca nostalgia. ¿Qué recuerdan de su primera visita?
Alex: Llegamos en diciembre de 2004 para tocar en un teatro legendario. Era nuestra primera vez en México, tan lejos de casa, y el recibimiento fue increíblemente cálido. La energía del público, la comida, la gente, fue un cierre perfecto para un año ya de por sí inolvidable.
Bob: Hay algo muy especial en la audiencia mexicana: esa entrega total. No vienen solo a mirar, sino a formar parte del show. Esa retroalimentación nos impulsa a dar más.
Alex: Creo que nuestra personalidad musical encaja muy bien con la energía mexicana. En otros países hay un tipo de público más frío, más distante. Aquí es lo contrario, y eso nos encanta.
¿Hay alguna canción del nuevo disco que esperen que el público mexicano reciba de forma especial?
Alex: Hooked. Tocarla hoy será especial porque filmamos el video aquí el año pasado. En aquel entonces la tocamos sin que nadie la conociera; ahora quiero ver cómo cambia la reacción, después de meses de que la hayan escuchado.
Alex, pasaste tiempo en Grecia antes de componer Black Eyelashes. ¿Cómo influyó tu herencia griega en este álbum?
Alex: Mucho. Diría que lo más griego del disco es mi temperamento caprichoso., menciona riendo.
Si tuvieran que describir su show en el Corona Capital en una sola palabra, ¿cuál sería?
Alex: Explosivo. Así se siente un concierto que realmente funciona: como una explosión de energía.
¿Cuál es su canción favorita de Franz Ferdinand?
Alex: Difícil elegir. Jeremy Fraser me encanta. Pero si tengo que escoger una, tal vez Catherine Kiss Me, que es como el origen de No You Girls.
Bob: Yo elegiría Goodbye Lovers and Friends, del cuarto álbum. Me parece muy emotiva y disfruto mucho tocarla.
¿Cuál ha sido el desafío más divertido que han enfrentado como banda?
Bob: La mayoría de los desafíos no son “divertidos” en sí mismos, pero superarlos sí es muy satisfactorio. Por ejemplo, Lazy Boy tiene un compás raro que al principio nos costaba entender, y cuando por fin encaja, se siente genial.
Alex: A mí me gusta el reto de tomar ideas dispersas y convertirlas en una canción coherente. Justo hoy trabajé en eso: tomar distintas versiones de una pieza y encontrar la forma de unirlas en algo sólido. Cuando funciona, es muy divertido, aunque cuando no, es desesperante.