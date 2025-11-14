Entrevista: Alex Kapranos y Bob Hardy de Franz Ferdinand previo a su presentación en el Corona Capital 2025

'The Human Fear' aborda la noción del miedo humano. ¿En qué momento surgió este concepto como eje del disco?

Alex: Curiosamente, no mientras lo escribíamos. El tema apareció cuando el álbum ya estaba terminado. A veces solo entiendes las ideas que se repiten cuando miras hacia atrás. No nos gusta trabajar con un concepto rígido, preferimos dejar que las canciones se desarrollen solas. El título vino de una frase de Hooked, una de las últimas canciones cuyos versos finalizamos, y encajó perfectamente con el resto del material.

Alex Kapranos y Bob Hardy de Franz Ferdinand (Getty Images)

Desde los inicios de Franz Ferdinand hasta hoy, ¿qué ha cambiado más en ustedes y qué permanece igual?

Alex: Mi talla de zapatos, esa sigue igual, dice entre risas. Pero creo que ahora soy un mejor cantante, o por lo menos uno más seguro. Al principio me aterraba la idea de asumir ese rol.

Bob: Yo definitivamente soy mejor bajista. Y como banda, hemos recuperado la claridad del inicio. Al principio estábamos muy enfocados, luego llegó el éxito, la locura y sí, bebimos demasiado. Después dejamos de hacerlo y volvimos a centrarnos. Es difícil mantener el equilibrio cuando todo se vuelve tan caótico.

Alex: Es que era divertido y aterrador al mismo tiempo: presentaciones enormes, premios, Top of the Pops, los Grammys, los Brit Awards… realmente una locura.