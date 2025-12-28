¿Qué hay detrás del video falso del suicidio de Jeffrey Epstein? El archivo viral que resultó ser un engaño

¿Qué hay detrás del falso video del suicidio de Jeffrey Epstein? El archivo viral que resultó ser un engaño

La grabación, de apenas 12 segundos, apareció en la lista de documentos supuestamente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 22 de diciembre en un paquete de archivos que debía cumplir con la Epstein Files Transparency Act, una ley que exige la publicación de documentos no clasificados relacionados con el caso.

En las imágenes, que parecían mostrar a un hombre de cabello blanco con un traje anaranjado intentando suicidarse en una celda, muchos usuarios interpretaron que se trataba de material real de la noche en que Jeffrey Epstein murió en agosto de 2019.

BREAKING: Video which appears to show Jeffrey Epstein attempting to kiII himself in jail has been uploaded to the DOJ website



Link 👇https://t.co/5YYrkN3anx pic.twitter.com/O6BIFok2n3 — Clayton Walker (@Channel6ixNEWS) December 22, 2025

Sin embargo, de acuerdo con Daily Mail, expertos en medios y análisis forense de video confirmaron que la grabación no es auténtica. La evidencia apunta a que se trata de una recreación con gráficos generados externamente que había circulado en internet desde 2019 y 2020, y que no fue producida por cámaras de vigilancia reales del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

El DOJ eliminó la grabación poco después de su publicación, al reconocer implícitamente su falsedad y las inconsistencias en su origen.

Jeffrey Epstein (Getty Images)

Informes previos ya habían establecido que no existían cámaras dentro de la celda donde Epstein estaba alojado la noche de su muerte, debido a fallas técnicas en el sistema de grabación de vídeo del lugar, y que la única grabación disponible provenía de una cámara en la unidad de vigilancia especial (SHU) que no cubría la celda directamente. Además, análisis oficiales determinaron que Epstein murió por suicidio, sin evidencia concluyente de intervención externa.