Un video que supuestamente mostraba el suicidio del financiero condenado Jeffrey Epstein en su celda se difundió brevemente como parte de una nueva liberación de archivos relacionados con el caso, sin embargo, resultó que el clip era totalmente falso.
¿Qué hay detrás del video falso del suicidio de Jeffrey Epstein? El archivo viral que resultó ser un engaño
¿Qué hay detrás del falso video del suicidio de Jeffrey Epstein? El archivo viral que resultó ser un engaño
La grabación, de apenas 12 segundos, apareció en la lista de documentos supuestamente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 22 de diciembre en un paquete de archivos que debía cumplir con la Epstein Files Transparency Act, una ley que exige la publicación de documentos no clasificados relacionados con el caso.
En las imágenes, que parecían mostrar a un hombre de cabello blanco con un traje anaranjado intentando suicidarse en una celda, muchos usuarios interpretaron que se trataba de material real de la noche en que Jeffrey Epstein murió en agosto de 2019.
BREAKING: Video which appears to show Jeffrey Epstein attempting to kiII himself in jail has been uploaded to the DOJ website— Clayton Walker (@Channel6ixNEWS) December 22, 2025
Link 👇https://t.co/5YYrkN3anx pic.twitter.com/O6BIFok2n3
Sin embargo, de acuerdo con Daily Mail, expertos en medios y análisis forense de video confirmaron que la grabación no es auténtica. La evidencia apunta a que se trata de una recreación con gráficos generados externamente que había circulado en internet desde 2019 y 2020, y que no fue producida por cámaras de vigilancia reales del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
El DOJ eliminó la grabación poco después de su publicación, al reconocer implícitamente su falsedad y las inconsistencias en su origen.
Informes previos ya habían establecido que no existían cámaras dentro de la celda donde Epstein estaba alojado la noche de su muerte, debido a fallas técnicas en el sistema de grabación de vídeo del lugar, y que la única grabación disponible provenía de una cámara en la unidad de vigilancia especial (SHU) que no cubría la celda directamente. Además, análisis oficiales determinaron que Epstein murió por suicidio, sin evidencia concluyente de intervención externa.
La dudosa muerte de Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein, financiero estadounidense de 66 años, murió el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores.
Epstein había sido arrestado a principios de julio de ese mismo año, acusado de organizar una red para explotar sexualmente a niñas y adolescentes, algunas incluso menores de 14 años, en sus propiedades de Nueva York y Florida.
Su muerte fue oficialmente catalogada como suicidio por ahorcamiento por la Oficina del Forense de Nueva York. Sin embargo, las circunstancias del hecho generaron numerosas dudas y teorías de conspiración.
Entre los puntos que despertaron controversia se encuentran fallas en la vigilancia de la cárcel, irregularidades en los controles de las cámaras y la custodia de los guardias durante la noche de su muerte, así como la misteriosa naturaleza de sus contactos con personas poderosas en ámbitos financieros, políticos y sociales.
A raíz de estos factores, la muerte de Jeffrey no solo puso fin a un proceso judicial de alto perfil, sino que también alimentó un intenso debate público sobre posibles encubrimientos, corrupción y la responsabilidad de las instituciones penitenciarias en la seguridad de presos de alto riesgo.