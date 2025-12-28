¿Taylor Swift está embarazada? El comentario que desató el rumor de un bebé en camino

Los rumores sobre un posible embarazo de Taylor Swift se intensificaron luego de una declaración del analista deportivo Bill Simmons, realizada durante una crítica al desempeño de Travis Kelce con los Kansas City Chiefs. El podcaster sugirió que Kelce habría solicitado ausentarse del equipo alegando una supuesta lesión, y deslizó que dicha decisión podría estar vinculada a un asunto personal de gran importancia.

En ese contexto, Simmons dejó escapar una frase que desató una ola de especulación y alimentó los rumores en redes sociales y medios de entretenimiento:

“Travis está teniendo un hijo con Taylor… y ahora quiere tomarse un descanso”, señaló el analista.

Did Bill Simmons just reveal Taylor Swift is pregnant? https://t.co/C6U0w4f2Vx pic.twitter.com/fqCSws31SX — Awful Announcing (@awfulannouncing) December 22, 2025

La relación entre Swift y Kelce ha estado bajo constante escrutinio mediático desde que se hicieron públicos como pareja en 2023 y tras anunciar su compromiso matrimonial en agosto de 2025 mediante un posteo en redes sociales que entusiasmó a millones de seguidores.

Hasta ahora, ambos han preferido enfocarse en sus respectivas carreras (Swift con proyectos musicales y gira, y Kelce con su trayectoria en la NFL y su popular podcast New Heights) sin abordar directamente los crecientes rumores de embarazo.