En los últimos días, nuevas especulaciones sobre un posible embarazo de Taylor Swift con su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce , han vuelto a circular en redes sociales, avivando la curiosidad de fans y medios de espectáculos.
El origen de esta reciente ola de rumores fue un comentario hecho por el famoso podcaster Bill Simmons, durante una transmisión en la que insinuó que Kelce podría estar “teniendo un hijo con Taylor”.
¿Taylor Swift está embarazada? El comentario que desató el rumor de un bebé en camino
Los rumores sobre un posible embarazo de Taylor Swift se intensificaron luego de una declaración del analista deportivo Bill Simmons, realizada durante una crítica al desempeño de Travis Kelce con los Kansas City Chiefs. El podcaster sugirió que Kelce habría solicitado ausentarse del equipo alegando una supuesta lesión, y deslizó que dicha decisión podría estar vinculada a un asunto personal de gran importancia.
En ese contexto, Simmons dejó escapar una frase que desató una ola de especulación y alimentó los rumores en redes sociales y medios de entretenimiento:
“Travis está teniendo un hijo con Taylor… y ahora quiere tomarse un descanso”, señaló el analista.
La relación entre Swift y Kelce ha estado bajo constante escrutinio mediático desde que se hicieron públicos como pareja en 2023 y tras anunciar su compromiso matrimonial en agosto de 2025 mediante un posteo en redes sociales que entusiasmó a millones de seguidores.
Hasta ahora, ambos han preferido enfocarse en sus respectivas carreras (Swift con proyectos musicales y gira, y Kelce con su trayectoria en la NFL y su popular podcast New Heights) sin abordar directamente los crecientes rumores de embarazo.
¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce? Lo que se sabe sobre la esperada boda
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso el 26 de agosto de 2025, con una publicación conjunta en Instagram en la que compartieron fotos del momento romántico y la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar”.
Desde ese anuncio, la pareja (que comenzó su relación en 2023 y ha estado en el centro de la atención mediática desde entonces) ha mantenido en secreto muchos detalles relacionados con los planes de boda.
Aunque no han confirmado una fecha oficial, múltiples reportes de medios estadounidenses señalan que están planificando un enlace para mediados de 2026, con rumores persistentes de que podría celebrarse el 13 de junio de 2026, una fecha cargada de simbolismo para Swift debido a su afinidad con el número 13, considerado por la cantante como su número de la suerte.
Informes adicionales indican que la ceremonia podría tener lugar en Rhode Island, posiblemente en una propiedad que la cantante posee en esa región, aunque estas ubicaciones tampoco han sido confirmadas oficialmente por la pareja.
Pese a estos rumores, fuentes cercanas a la pareja mencionan que los planes aún están en fases tempranas, con detalles como el lugar y los invitados aún por definirse, ya que ambos desean que la boda refleje su personalidad y estilo, equilibrando la atención pública con su deseo de privacidad.