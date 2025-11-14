El enfrentamiento más incómodo: Justin Baldoni revela su explosivo encuentro con Ryan Reynolds

Así fue el incómodo encuentro entre Justin Baldoni y Ryan Reynolds

El conflicto legal y mediático que involucra a Justin Baldoni, Ryan Reynolds y Blake Lively sigue escalando a medida que salen a la luz nuevos detalles sobre tensiones detrás de cámaras y acusaciones.

En una prueba encontrada en documentos legales obtenidos por People, el director y actor reveló que vivió un incómodo encuentro con el esposo de Lively. En los documentos judiciales, Baldoni afirma que Reynolds “me hablaba como a un niño de cinco años” y que él se sintió “emocionalmente paralizado” por la situación.

“Es difícil sentir que gran parte de lo que creen sobre mí es falso porque están tan convencidos de que es real… Me sentí paralizado emocionalmente, algo que no había experimentado en años”, escribió en los mensajes.

Blake Lively y Ryan Reynolds (Getty Images)

“Mi cerebro estaba en crisis porque lo que quería decir y hacer era correr y volar por los aires toda esta película porque siento que esto fue muy injusto”, continuó el actor.

“Y aun así, el único camino a seguir era reconocer los sentimientos de ella y de Ryan, disculparme y soportar la ira de un marido enojado; sí, ni siquiera pude hacer eso bien. Recé y recé y recé para encontrar las palabras y no me salieron, así que me sentí abandonada por Dios en ese momento, aunque sé que no fue así.”

Justin Baldoni (Dia Dipasupil/Getty Images)

Según su versión, el esposo de Blake Lively le leyó una lista de acusaciones que calificaban su comportamiento en el set como “raro” o “abusivo”, lo que le generó una crisis de conciencia.

La raíz del conflicto, según Baldoni, se remonta a una consulta que hizo a un entrenador sobre el peso de la actriz para una escena donde él debía levantarla, motivado por un problema de espalda personal. Esa pregunta habría encendido la chispa del altercado.

Justin Baldoni y Blake Lively. (Shutterstock)

Bajo este contexto, la actriz presentó en diciembre de 2024 una demanda por acoso sexual contra Baldoni, quien negó las acusaciones y, en enero de 2025, presentó una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, Reynolds y otros. Dicha contrademanda fue desestimada en junio.