Cardi B anuncia el nacimiento de su cuarto bebé: el primero con su novio Stefon Diggs

Cardi B abre un nuevo capítulo en su vida personal: acaba de dar la bienvenida a su cuarto hijo, el primero que tiene con su actual pareja, el receptor de la NFL, Stefon Diggs.
Aunque aún se desconocen detalles sobre el bebé, el anuncio fue hecho a través de la propia cantante quien publicó un emotivo mensaje sobre la llegada del pequeño en su cuenta de Instagram.
Cardi B compartió con sus más de 160 millones de seguidores la emocionante noticia del nacimiento de su cuarto hijo, el primero que tiene con su actual pareja, el receptor de la NFL Stefon Diggs, de 31 años.
En un mensaje acompañado de un video de la rapera, ésta señaló: “Un nuevo bebé en mi mundo, y una razón más para ser la mejor versión de mí, una razón más para amarme más que a cualquier otra cosa o a nadie más para poder seguir dándole a mis bebés el amor y la vida que se merecen. El próximo capítulo es Yo vs. ¡Yo! Soy yo, contra todo pronóstico, contra todo lo que pretendía interponerse en mi camino".
Cabe destacar que, la rapera ya es mamá de otros tres hijos fruto de una relación con exesposo Offset, consolidando así una familia en plena expansión mientras continúa con su carrera musical y proyectos personales.
El día que Cardi B anunció su cuarto embarazo
Cardi B había confirmado su embarazo en septiembre de 2025 en una entrevista con Gayle King para CBS Mornings, donde expresó su emoción por esta nueva etapa:
“Estoy teniendo un bebé con mi novio, Stefon Diggs”. A lo largo del embarazo, compartió imágenes llenas de energía y un firme compromiso con su nueva familia, al mismo tiempo que promocionaba su reciente álbum. Por su parte, Diggs había revelado con orgullo el sexo del bebé en los CFDA Fashion Awards: “Es un niño. Eso es suficiente para mí”
Este nacimiento también representa una nueva fase para el jugador de los Patriots, quien ya tiene dos hijas de relaciones anteriores.
Cardi B y su familia: cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres
Cardi B es mamá de cuatro hijos, cada uno fruto de diferentes etapas de su vida amorosa. La rapera tuvo a sus tres primeros hijos con su exesposo Offset: Kulture Kiari Cephus, nacida en julio de 2018; Wave Set Cephus, en septiembre de 2021; y Blossom Set Cephus, nacida en septiembre de 2022.
En 2025, la rapera anunció el nacimiento de su cuarto hijo, el primero con su actual pareja, Stefon Diggs.