Cardi B anuncia el nacimiento de su cuarto bebé: el primero con su novio Stefon Diggs

Cardi B da la bienvenida a su cuarto hijo con su novio Stefon Diggs

Cardi B compartió con sus más de 160 millones de seguidores la emocionante noticia del nacimiento de su cuarto hijo, el primero que tiene con su actual pareja, el receptor de la NFL Stefon Diggs, de 31 años.

Cardi B y Stefon Diggs (Instagram)

En un mensaje acompañado de un video de la rapera, ésta señaló: “Un nuevo bebé en mi mundo, y una razón más para ser la mejor versión de mí, una razón más para amarme más que a cualquier otra cosa o a nadie más para poder seguir dándole a mis bebés el amor y la vida que se merecen. El próximo capítulo es Yo vs. ¡Yo! Soy yo, contra todo pronóstico, contra todo lo que pretendía interponerse en mi camino".

Cabe destacar que, la rapera ya es mamá de otros tres hijos fruto de una relación con exesposo Offset, consolidando así una familia en plena expansión mientras continúa con su carrera musical y proyectos personales.

Cardi B junto a sus hijos. (Instagram)

El día que Cardi B anunció su cuarto embarazo

Cardi B había confirmado su embarazo en septiembre de 2025 en una entrevista con Gayle King para CBS Mornings, donde expresó su emoción por esta nueva etapa:

“Estoy teniendo un bebé con mi novio, Stefon Diggs”. A lo largo del embarazo, compartió imágenes llenas de energía y un firme compromiso con su nueva familia, al mismo tiempo que promocionaba su reciente álbum. Por su parte, Diggs había revelado con orgullo el sexo del bebé en los CFDA Fashion Awards: “Es un niño. Eso es suficiente para mí”

Este nacimiento también representa una nueva fase para el jugador de los Patriots, quien ya tiene dos hijas de relaciones anteriores.