4 Non Blondes es el mejor pretexto para que los chavorrucos lleguen temprano al Corona Capital este viernes

Si creciste en México en los noventa, sabes perfectamente dónde estabas cuando escuchaste la “What's Up?” por primera vez. Esa mezcla de guitarra, voz desgarradora y existencialismo adolescente, que no sabíamos que era existencialismo, pero que nos hacía sentir profundos mientras cargábamos la mochila de la escuela.
Este viernes, a las 5:20 de la tarde, la banda 4 Non Blondes, liderada por Linda Perry, sube al escenario del Corona Capital. Y si eres un chavorruco orgulloso, tienes la obligación moral y musical de llegar temprano al primer día del festival para disfrutar su presentación.
Publicidad
4 Non Blondes en el Corona Capital
Four Non Blondes no es de esas bandas que sobreviven gracias a giras interminables. Su historia, por el contrario, es corta y explosiva.
Únicamente lanzaron el álbum Bigger, Better, Faster, More! en 1992, para separarse en 1994. Posteriormente, se reunieron en 2014 para un concierto y, de nueva cuenta, en 2025 para realizar una serie de presentaciones como la que veremos en el Corona Capital.
A pesar de su volatilidad, la banda causó un impacto, pues todavía reconocemos sus canciones como uno de los sonidos característicos de los noventa.
Ver este show en vivo es un verdadero privilegio generacional. Como si una de las bandas emblemáticas de tu adolescencia hubiera hibernado 30 años y justo ahora decidiera despertar frente a sus fans chilangos (y otros provenientes del resto del país y del extranjero).
Además, Linda Perry no es sólo la voz que gritó “What’s up?” en los noventa. Es la compositora y productora que contribuyó a modificar el mapa del pop y el rock contemporáneo.
Tras 4 Non Blondes, Perry se transformó en una fuerza detrás de éxitos masivos, temas que definieron carreras y fue reconocida por la industria (fue inducida al Songwriters Hall of Fame en 2015, entre otros honores), por lo que verla actuar en vivo significa estar frente a una autoridad de la industria musical.
Publicidad
Linda Perry después de 4 Non Blondes
Linda Perry es una de las figuras más influyentes de la música de los últimos 30 años. Saltó a la fama como líder y vocalista de 4 Non Blondes, que explotó mundialmente con “What’s Up?”, un himno generacional que la colocó como una de las voces más potentes y particulares de la década.
Aunque el grupo sólo lanzó un álbum de estudio, Bigger, Better, Faster, More!, su impacto cultural fue enorme y sus presentaciones en vivo se volvieron parte del imaginario alternativo de la época.
Tras la separación de la banda, Linda Perry tomó un giro decisivo. Pasó de ser frontwoman a convertirse en una de las compositoras y productoras más respetadas de la industria musical.
Su pluma y su oído dieron vida a éxitos globales como “Beautiful” y “Hurt” de Christina Aguilera, “Get the Party Started” de P!nk, “What You Waiting For?” de Gwen Stefani y temas para artistas como Celine Dion, Alicia Keys, Brandi Carlile y más.
Hoy, Linda Perry es una creadora multifacética cuyo trabajo atraviesa generaciones: del rock alternativo noventero a los grandes himnos pop de los 2000. Su legado combina autenticidad, energía vocal y una sensibilidad única para escribir canciones que se quedan en la memoria colectiva y que hablan con honestidad de las emociones de las artistas que las interpretan.