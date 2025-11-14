4 Non Blondes es el mejor pretexto para que los chavorrucos lleguen temprano al Corona Capital este viernes

4 Non Blondes en el Corona Capital

Four Non Blondes no es de esas bandas que sobreviven gracias a giras interminables. Su historia, por el contrario, es corta y explosiva.

Únicamente lanzaron el álbum Bigger, Better, Faster, More! en 1992, para separarse en 1994. Posteriormente, se reunieron en 2014 para un concierto y, de nueva cuenta, en 2025 para realizar una serie de presentaciones como la que veremos en el Corona Capital.

4 Non Blondes, banda de rock liderada por Linda Perry (Paul Natkin/Getty Images)

A pesar de su volatilidad, la banda causó un impacto, pues todavía reconocemos sus canciones como uno de los sonidos característicos de los noventa.

Ver este show en vivo es un verdadero privilegio generacional. Como si una de las bandas emblemáticas de tu adolescencia hubiera hibernado 30 años y justo ahora decidiera despertar frente a sus fans chilangos (y otros provenientes del resto del país y del extranjero).

Además, Linda Perry no es sólo la voz que gritó “What’s up?” en los noventa. Es la compositora y productora que contribuyó a modificar el mapa del pop y el rock contemporáneo.

Tras 4 Non Blondes, Perry se transformó en una fuerza detrás de éxitos masivos, temas que definieron carreras y fue reconocida por la industria (fue inducida al Songwriters Hall of Fame en 2015, entre otros honores), por lo que verla actuar en vivo significa estar frente a una autoridad de la industria musical.