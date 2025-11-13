VIDEO: Cynthia Erivo defiende a Ariana Grande tras ataque de fan en la premier de 'Wicked: For Good'
Vestido con camisa blanca y shorts, el hombre alcanzó a sujetar a Ariana por los hombros y zarandearla, invadiendo su espacio personal en la alfombra amarilla. La reacción más rápida vino de Cynthia Erivo, quien se interpuso como una barrera humana, apartó a su compañera y la abrazó para protegerla. Michelle Yeoh, también presente en el evento junto al director Jon M. Chu y Jeff Goldblum, colaboró en contener la situación hasta que la seguridad intervino y expulsó al intruso.
This is assault. Touching, and grabbing people without their consent is assault. Ariana Grande was assaulted and the person who did it thinks he’s cool for doing it. I’m so fucking livid. The entitlement of “fans”is grotesque.
Johnson Wen no era un fanático aislado. Se trata de un acosador reincidente, con historial de irrupciones en espectáculos. En junio de 2025, se trepó al escenario durante un concierto de Katy Perry en el Qudos Bank Arena de Sídney mientras la cantante interpretaba Hot N Cold, la abrazó y continuó bailando hasta ser retenido por seguridad.
Fue arrestado por las autoridades, acusado de entrar en terreno acotado y obstruir el desempeño de funciones, y liberado bajo fianza condicional con audiencia en la corte local de Burwood programada para el 23 de junio.
Su modus operandi ha sido colarse en eventos de alto perfil para acercarse a figuras públicas: también invadió un concierto de The Weeknd en Olympic Park (por lo que fue prohibido de la zona), los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial Femenina de Fútbol y la final de la Copa Mundial de Críquet.
Documenta sus acciones en TikTok bajo el usuario @pyjamamann, lo que lo convierte en un caso preocupante para la seguridad de artistas internacionales.
Tras el incidente, el hombre fue expulsado del evento de inmediato. Las autoridades locales confirmaron su identificación y aseguraron que se reforzarán los protocolos de seguridad en futuros eventos.
Ariana Grande enfrentó amenazas de muerte tras cancelare asistencia a la premier de Wicked en Brasil
La reacción de Ariana Grande fue de evidente temor. Videos captados por fans la muestran respirando profundamente mientras Erivo y Yeoh la consolaban.
La cantante atraviesa un periodo delicado: tras el atentado en su concierto de Manchester en 2017, ha reconocido sufrir estrés postraumático.
A esto se suma que en su reciente paso por Brasil, durante la premiere mundial en São Paulo el 4 de noviembre de 2025, recibió amenazas de muerte y mensajes de odio tras cancelar su asistencia por un problema de seguridad en su vuelo.
Cynthia Erivo, en contraste, mostró temple y valentía, reforzando la imagen de compañerismo y amistad que ambas han cultivado durante la promoción de la película, como se vio en su visita previa al parque temático Universal Studios Singapore el 12 de noviembre.