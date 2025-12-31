Las bodas de los famosos que marcaron el 2025

Otras parejas que emocionaron al público fueron Stella Banderas y Alex Gruszynski, Ale Capetillo y Nader Shoueiry, así como Martha Higareda y Lewis Howes, quienes compartieron con sus seguidores algunos detalles de sus ceremonias, dejando ver el lado más personal y emotivo de estos enlaces.

Las bodas de los famosos este 2025

Cada una de estas bodas reflejó estilos distintos, pero todas tuvieron algo en común: celebrar el amor y el compromiso. Sin duda, el 2025 quedará marcado como un año especial para varias figuras del espectáculo que decidieron comenzar una nueva etapa de vida juntos.

Stella Banderas y Alex Gruszynski

Stella Banderas contrajo matrimonio con su novio de toda la vida Alex Gruszynski el pasado 18 de octubre en una ceremonia privada celebrada en el monasterio de La Abadía de Retuerta LeDomaine, en Valladolid, España. El enlace reunió a cerca de 200 invitados, entre ellos su papá, Antonio Banderas, su mamá, Melanie Griffith, su hermana Dakota Johnson, su abuela Tippi Hedren, así como Malia y Sasha Obama, hijas del expresidente Barack Obama.

Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski se casaron el pasado 18 de octubre en Valladolid. (Instagram)

Selena Gomez y Benny Blanco

La cantante y el productor musical celebraron su boda el 27 de septiembre en Sea Crest Nursery, una propiedad privada al norte de Santa Bárbara, California. Selena Gomez lució tres vestidos diseñados por Ralph Lauren. Al enlace asistieron numerosas celebridades, entre ellas Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA, Eric André y Finneas, mientras que Mark Ronson fue el DJ de la fiesta.

Selena Gomez y Benny Blanco (Instagram)

Lauren Sánchez-Bezos y Jeff Bezos

Considerada la boda del siglo, la unión de Lauren Sánchez-Bezos y Jeff Bezos se celebró el 27 de junio de 2025 en Venecia, Italia, con una lujosa fiesta que se extendió por varios días. La exconductora usó un vestido de novia diseñado por Dolce & Gabbana, mientras que entre los invitados destacaron Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom y algunos miembros de la familia Kardashian Jenner.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez. (via Instagram (@laurensanchezbezos))

Ale Capetillo y Nader Shoueiry

Ale Capetillo y Nader Shoueiry contrajeron matrimonio por lo civil el 11 de abril en una íntima ceremonia celebrada en Madrid. Poco más de un mes después, el 24 de mayo, la pareja celebró su boda religiosa en la Hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, México.