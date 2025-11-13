Sia anuncia colaboración con Belinda para la nueva versión de 'Snowman'

Belinda y Sia anuncian nueva colaboración navideña

En su publicación, Sia compartió que se trata de una colaboración muy especial. Por su parte, Belinda confirmó el dúo a través de sus historias de Instagram, donde se expresó emocionada: “Necesito un pellizco”, mientras que la intérprete de “Chandelier” respondió: “Se estrena el viernes a medianoche”.

“Snowman” es la canción que la cantautora australiana lanzó en 2017 y que, con el paso del tiempo, se volvió viral en TikTok gracias a su mensaje de paz, amor y esperanza característico de la temporada navideña.

En redes sociales, los fans ya comenzaron a especular sobre cómo será el video musical, anticipando una propuesta visual ambientada en paisajes invernales y marcada por el contraste cultural entre ambas artistas.

Belinda (Getty Images)

Con esta colaboración, Sia, famosa por su inconfundible voz y su estilo emocional, regresa al espíritu navideño tras el éxito de su álbum Everyday Is Christmas de 2017. Por su parte, Belinda continúa consolidando su proyección internacional con Indomita, un álbum en inglés y español, en el que experimenta con varios géneros.