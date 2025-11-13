Sia anuncia colaboración con Belinda para la nueva versión de 'Snowman'

La cantautora Siasorprendió a sus seguidores al anunciar una inesperada colaboración con Belinda: juntas lanzarán una nueva versión de su emblemático tema navideño “Snowman”, canción del disco navideño de la artista australiano que se estrenó en noviembre de 2017.
De acuerdo con la información compartida por las mismas cantantes, esta colaboración se estrenará el viernes 14 de noviembre a la medianoche, en todas las plataformas digitales de música.
Belinda y Sia anuncian nueva colaboración navideña
En su publicación, Siacompartió que se trata de una colaboración muy especial. Por su parte, Belinda confirmó el dúo a través de sus historias de Instagram, donde se expresó emocionada: “Necesito un pellizco”, mientras que la intérprete de “Chandelier” respondió: “Se estrena el viernes a medianoche”.
“Snowman” es la canción que la cantautora australiana lanzó en 2017 y que, con el paso del tiempo, se volvió viral en TikTok gracias a su mensaje de paz, amor y esperanza característico de la temporada navideña.
En redes sociales, los fans ya comenzaron a especular sobre cómo será el video musical, anticipando una propuesta visual ambientada en paisajes invernales y marcada por el contraste cultural entre ambas artistas.
Con esta colaboración, Sia, famosa por su inconfundible voz y su estilo emocional, regresa al espíritu navideño tras el éxito de su álbum Everyday Is Christmas de 2017. Por su parte, Belindacontinúa consolidando su proyección internacional con Indomita, un álbum en inglés y español, en el que experimenta con varios géneros.
Utopía: su primera colaboración
El anuncio despertó una ola de nostalgia entre los seguidores de ambas artistas, ya que su vínculo creativo se remonta a 2006, cuando Siacolaboró como compositora del tema Utopía, incluido en el álbum del mismo nombre de Belinda.
De ese disco surgieron temas que marcaron su carrera, como Bella traición, Ni Freud ni tu mamá y, por supuesto, la canción que da nombre al álbum, Utopía.
Lo que muchos desconocen es que este último tema fue escrito por la propia Sia, quien en aquel entonces comenzaba a destacar como compositora en la industria musical.
Aunque no existen detalles sobre cómo surgió la colaboración, se cree que los productores de Belinda contactaron a Sia durante la preproducción del disco, lo que permitió que la artista australiana aportara una de las piezas más memorables del repertorio de la intérprete de “Heterocromía”.