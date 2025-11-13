El magnate de la música Sean 'Diddy' Combs enfrentará un periodo más largo en la cárcel luego de que su fecha de liberación fuera aplazada, según registros de la Federal Bureau of Prisons.
El rapero, de 56 años, quien cumple una condena de 50 meses por violar la llamada Ley Mann, relacionada con transporte para la prostitución, verá modificada su salida de la cárcel del 8 de mayo al 4 de junio de 2028.
Sean 'Diddy' Combs enfrenta retraso en su liberación por mala conducta en la cárcel
El cambio ocurre después de que Combs fuera acusado de infringir varias normas dentro del penal federal de baja seguridad FCI Fort Dix, en Nueva Jersey. Fuentes citadas por Page Six aseguran que entre las presuntas infracciones figuran la elaboración y consumo de “alcohol artesanal”, una bebida fermentada a base de azúcar, refresco y frutas, así como una llamada telefónica de tres vías, una práctica estrictamente prohibida en el sistema penitenciario federal.
Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por la BOP, el retraso en la fecha de liberación coincide con reportes de posibles sanciones internas que podrían haber afectado el tiempo de reducción por buena conducta.
El equipo legal del productor sostiene que la llamada en cuestión formaba parte de una comunicación amparada por el privilegio abogado-cliente y que Combs aún no había recibido el manual de normas de la institución.
En un comunicado difundido a medios estadounidenses, su portavoz aseguró que el músico “permanece enfocado en su crecimiento personal y en contribuir positivamente al mundo”, pidiendo respeto por su privacidad durante el proceso.
Sean 'Diddy' Combs deberá ir a rehabilitación antes de salir de la cárcel
Esta situación suma un nuevo capítulo a la situación actual del fundador de Bad Boy Records, quien en los últimos años ha pasado de ser una de las figuras más influyentes del hip-hop a protagonista de una serie de escándalos legales y mediáticos.
De acuerdo con la sentencia dictada el pasado octubre, Combs deberá completar programas de rehabilitación por abuso de sustancias y salud mental antes de recuperar la libertad, tras lo cual permanecerá bajo supervisión federal.
El caso de Diddy sirve como recordatorio de que incluso las celebridades más poderosas están sujetas a las mismas reglas penitenciarias, y de que cualquier infracción, por menor que parezca, puede costar semanas, meses o incluso años de libertad.