Sean 'Diddy' Combs enfrenta retraso en su liberación por mala conducta en la cárcel

El cambio ocurre después de que Combs fuera acusado de infringir varias normas dentro del penal federal de baja seguridad FCI Fort Dix, en Nueva Jersey. Fuentes citadas por Page Six aseguran que entre las presuntas infracciones figuran la elaboración y consumo de “alcohol artesanal”, una bebida fermentada a base de azúcar, refresco y frutas, así como una llamada telefónica de tres vías, una práctica estrictamente prohibida en el sistema penitenciario federal.

Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente por la BOP, el retraso en la fecha de liberación coincide con reportes de posibles sanciones internas que podrían haber afectado el tiempo de reducción por buena conducta.

Sean 'Diddy' Combs (AFP)

El equipo legal del productor sostiene que la llamada en cuestión formaba parte de una comunicación amparada por el privilegio abogado-cliente y que Combs aún no había recibido el manual de normas de la institución.

En un comunicado difundido a medios estadounidenses, su portavoz aseguró que el músico “permanece enfocado en su crecimiento personal y en contribuir positivamente al mundo”, pidiendo respeto por su privacidad durante el proceso.