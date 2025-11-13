La Academia Latina de Grabación realizó un homenaje a Raphael donde se le reconoció como la ‘Persona del año 2025’ durante una ceremonia que se realizó en el Centro de Convenciones del Mandala Bay en Las Vegas, ayer 12 de noviembre, como fiesta previa a la entrega de los premios Latin Grammys que se entregarán hoy, 13 de noviembre, desde el Gran Garden Arena también en Las Vegas.
Raphael es reconocido como 'Persona del Año' por los Latin Grammy tras diagnóstico de linfoma cerebral
Raphael es reconocido como 'Persona del Año' en los Latin Grammy
Cada año la Academia Latina de Grabación rinde homenaje a un artista de habla hispana cuya carrera haya dejado una huella en la música. Algunos de los artistas que han sido reconocidos con este galardón han sido Carlos Vives, Marc Anthony, Gloria Stefan, Vicente Fernández y Julio Iglesias.
A sus 82 años, Raphael lleva 60 años siendo cantante y a lo largo de su carrera se ha consolidado como uno de los artistas españoles más importantes gracias a canciones como Mi gran noche o Como yo te amo que han logrado pasar de generación en generación.
Raphael se mostró agradecido por recibir este reconocimiento y lo considera como la mejor manera de celebrar su amor y dedicación a la música. Durante entrevistas con la prensa también agradeció a su público y compañeros de carrera.
Durante el evento, Raphael tomó el escenario para cantar algunos de sus mayores éxitos, aunque no fue el único ya que Fito Páez, Aitana, David Bisbal, Carín León Carlos Rivera, Silvia Pérez Cruz, Vanesa Martín, entre otros, también cantaron para celebrar a Raphael. Por si esto fuera poco, el encargado de entregar el premio fue Enrique Bunbury.
Raphael fue diagnosticado con linfoma cerebral
En diciembre de 2024 Raphael hizo público que había sido diagnosticado con un linfoma cerebral primario, que es un tipo de cáncer que nace del sistema nervioso. Para poder atender su salud y dedicarse a recuperarse lo antes posible, Raphael canceló los conciertos que tenía programados para inicios de 2025 y anunció su retiro de la música.
Gracias al tratamiento que realizó y a la mejora que hubo en su salud, en junio de 2025 pudo retomar su carrera y volvió a los escenarios para deleitar nuevamente a sus fanáticos, quienes aplaudieron su regreso, sobre todo sabiendo la condición de salud que el cantante enfrenta. Actualmente Raphael está de gira y continuará así hasta mayo de 2026.
La carrera de Raphael
Raphael inició su trayectoria como cantante en los 60’s y su triunfo en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm en 1962 puso la atención sobre él. Se consolidó como un artista de talla internacional gracias a su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión en las ediciones de 1966 y 1967, gracias a las canciones Yo soy aquél y Hablemos de amor.
A lo largo de sus 60 años de carrera, ha logrado vender más de 70 millones de álbumes y ha cantado en al menos 7 idiomas distintos, desde italiano, hasta japonés. También es uno de los pocos artistas es ganar un Disco de Uranio por haber vendido más de 50 millones de copias de su álbum recopilatorio.
El reconocer a Raphael como la ‘Persona del año 2025’ es una pequeña muestra del importante legado musical que ha dejado y que lo convierte en uno de los artistas de habla hispana más importantes. Por si esto fuera poco, el hecho de que Raphael continúe con su carrera a pesar de haber sido diagnosticado con un linfoma cerebral refleja el inmenso amor que el español tiene hacia la música.