Raphael es reconocido como 'Persona del Año' por los Latin Grammy tras diagnóstico de linfoma cerebral

Raphael es reconocido como 'Persona del Año' en los Latin Grammy

Cada año la Academia Latina de Grabación rinde homenaje a un artista de habla hispana cuya carrera haya dejado una huella en la música. Algunos de los artistas que han sido reconocidos con este galardón han sido Carlos Vives, Marc Anthony, Gloria Stefan, Vicente Fernández y Julio Iglesias.

A sus 82 años, Raphael lleva 60 años siendo cantante y a lo largo de su carrera se ha consolidado como uno de los artistas españoles más importantes gracias a canciones como Mi gran noche o Como yo te amo que han logrado pasar de generación en generación.

La Academia Latina de Grabación reconoció y homenajeó los 60 años de carrera de Raphael. (Getty Images)

Raphael se mostró agradecido por recibir este reconocimiento y lo considera como la mejor manera de celebrar su amor y dedicación a la música. Durante entrevistas con la prensa también agradeció a su público y compañeros de carrera.

Durante el evento, Raphael tomó el escenario para cantar algunos de sus mayores éxitos, aunque no fue el único ya que Fito Páez, Aitana, David Bisbal, Carín León Carlos Rivera, Silvia Pérez Cruz, Vanesa Martín, entre otros, también cantaron para celebrar a Raphael. Por si esto fuera poco, el encargado de entregar el premio fue Enrique Bunbury.